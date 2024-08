Een openhartig gesprek met Sexyland over het afgelopen jaar

Je zou kunnen zeggen dat het jaar 2017 een nogal zware dobber was op het gebied van seks, met de onthullingen over Harvey Weinstein en die man met zijn grijpgrage vingertjes in het Witte Huis. Je zou het er koud van krijgen, en met een koud lijf valt er weinig plezier te beleven. Maar er was een klein stukje Nederland waar het kwik desondanks een paar graden steeg. Waar het sap bleef vloeien én waar er dingen gebeurden op het gebied van kunst, muziek, filosofie, religie, handenarbeid en de liefde. Dat stukje Nederland luistert naar de NDSM-werf en de aanstichter van al deze pracht heet Sexyland, of zoals ze het zelf noemen: SEXYLAND. Sociëteit SEXYLAND.



Sexyland zou je een soort houten schuur annex barak kunnen noemen, maar dan doe je deze plek tekort en geef je eigenlijk toe dat je geen fantasie hebt. Sexyland is namelijk een plek met veel gezichten en minstens zoveel eigenaren. De boel wordt bestuurd door de mensen van het Eddie the Eagle Museum, maar het pand heeft elke dag een andere eigenaar. En die mogen lekker doen wat ze willen. Sexyland zou aanvankelijk een jaar bestaan, en dat jaar zit er bijna op. Komend weekend is de grote finale, een best-of met nog eenmaal aandacht voor de mooiste dingen die voorbij kwamen. De oplettende lezer zag het al: het woord ‘aanvankelijk’. Want ja, het jaar zit erop en ze gaan drie maanden dicht, maar in april komen ze terug voor nog een jaar. En wat kunnen we dat goed gebruiken.



Om erachter te komen hoe de mensen van Sexyland het afgelopen jaar hebben beleefd, spraken we met Aukje Dekker, een van de initiatiefnemers.



Noisey: Hoi Aukje, wat hebben jullie het afgelopen jaar zoal gedaan?

Aukje Dekker: Nou, we hadden een sponsordiner genaamd Passion, Desire, Sex, een avond met Job Wouters en Roosje Klap die Sexy Times at SEXYLAND heette, een New Year Laptop Cleanup met Bart Eysink Smeets, een National Walk Day, een pingpongtoernooi zonder grappen, iets wat Buurman & Buurman: Hupsakee cliffs in Sexyland heette, de O’Neill Retro Collection Launch, de Trumpocalypse Now-avond van Maaike Gouwenberg, de afterparty van de tentoonstelling One For All, All For All, het Great Thanks Event van Patty Morgan, de SEXYLAND Running Day nummer twee, een klusjesdag, Nice with Henk met Henk Kortekaas, Fuckup Nights Amsterdam nummertje zes, Bomba’s Band Night, de ZIJ-Hallen (leek op de IJ-Hallen, maar dan meer vanaf de zijkant), voetmassages en acupunctuur, Spiritual Masters, Spiritual Sensations II, een avond over paarden, Rotjoch & Friends met Angelo Diop, iets met Daan van Tulder en Paul van Onselder, kindervoetbal en een vlechtkamer, een professionele vioolspeler en een skiër, rennen met een kompas, tekenen met Brian Elstak, Wild at Heart van Machteld Vinkenborg, een jamsessie van Gabriel Lester, Socratisch discussiëren, kunst voor minderjarigen, de grote Joepie liefdesbrievenworkshop, een masterclass schaken, wat er na de oorlogen gebeurt met Leonard van Munster, een feest van feest, knutselen voor het koraalrif, een circus voor heldinnen, een naaktevenement, een sneak preview POV-installatie, een avondje met het Opera Forward Festival, Come as you Art van Tessel Braam, een bingo met muziek, een sensuele zondagsalon, Morning Glory met Jan Dirk van der Burg, Combat Defence Ninja, de Kapitein Knut-fandag, een magazine releasefeestje van Subbacultcha!, de Mobile Broadcaster Bijlmer, Kiki House of Flying Daggers, rugzakken voor Calais, een show van Circus Treurdier, alchemie met Joep Beving, If Dancehall was a boy, I’d love him so (van Lara en Amanda), BUC & Los Panjos DJ’s, Het Zodiac Free Arts Lab, iets van Vileine, de Live Kieswijzer, Safaripark Europa, een politiek casino, een experimentele avond met het Nederlands Filmfonds, een dansavond met Noël Loozen, Blackspace presents, ergens iets doen met Field, het Marshmellow soundsystem, de Big Bang Day, Nick & Niks (zonder Nick), Power to the Soft Ones met Paul Debois Reymond, eerste stilte en daarna een disco, geen tour, Daddy Daycare Kinderbois, trippende pannenkoeken…

Oké, en verder?

Nou, eh, een try-out van het album van Massih, Sex from A to Z, de NDSM-werf Foundation Kick Off 2017, de verkeerde planeet van Faberyayo en Redlight Radio, een therapeutische slaapsessie, Mike & Thijs Roll Back to the 90s, Crazycamp.org, Mattheus volgens Henk, een excursie buiten de ring, King Ayisoba & the Fictional Face Show, PANAMAFROPEANS, Gameshow Bonanza 2017, een matinee voor tieners, oude meuk, Steven de Peven kwam op visite, de première van de documentaire van Lara Kroon, Family Values, Ascencion en Atencion met extra veel rook, een coming out van Lord of the Rings-fans, 50 Shades of G(r)ay, een New Kintsugi Workshop, soep, poëzie, een stille workshop, een Large Opening Eindshow, de albumrelease van Ruyzdael, een namiddag met naaiplezier, de verjaardag van Lucky Fonz, kijken naar Cruijf, wat dingen rond Koningsdag, geen show, Jappe Groenendijk, het Sabar Challenge Festival, de Kafana Dag van de Arbeid, Kevin Boitelle, de releaseparty van S10, PAZ, vrijheid in alle dimensies, de verjaardag van Freud, improv, een avondje van het corps, de Roode Hoed live, een verjaardagsfeestje met een moeilijke naam, Minutes cinqcentquarante, seks met Babette en Casper van Tielrooij, Gangland, moederdag met Theo Wesselo, drie avonden die in het teken stonden van de nieuwe vloer, een avondje naar autoradio’s luisteren, een dansavond, de monstermarktplaats, Ben Ray, een sexy salon, Ajax op groot scherm…

Wow.

Een mixed media-tentoonstelling, gootcrème, de Rotjoch United talentenavond, Armenia Live On!, muziek voor honden en gebroken harten, de ultieme denktank voor kunst & cultuur, een avond over schaamte met Jan Hoek, Enter the Void, de Holy Mountain Experience, bingo met Texas Schiffmacher, een momentje rust, een religieuze retraite, promofilmen met Appelsap, een uitgesteld boksgala, de Andersomdag van Joost van Bellen, The Return of Volare deel 3, iets met mode en performance, Bobfest, Stichting Doek kwam langs, een marathon met mislukte films, een bonte hond, seks, geweld, een expo van het Sandberg Instituut, een minifestival over gefaalde architectuur, Space Guitar, Circus Treurdeur (alweer!), Het vuile werk van BOB, de toekomst, healing, Serving Moon in Cancer, Zweetfeest, ontspannen (of niet), een chemisch experiment, Oh, What a night!, Hedwig Vervoort, een zeer exclusief feest genaamd de Touki Delphine Experience, de afterparty van PITCH, Ruilen en huilen voor kinderen, muziek, harp en cello, Anne Dekkers Dikke Dekker Dertig, een pop-upfeest, Sjim heft de sleutel, Denzel Washington of de wedergeboorte, een feestje ter gelegenheid van de videoshoot van Bea1991, tantrisch tangodansen, performances van Hisako, Andy & Ab, SamenBeter live, moderne dans, debatten over kunst, Hasta la vista, Spotten met vogels, de verjaardag van Meis en Mila, The Mask Maker and the Tree, de lancering van een visionair tijdschrift, sexy violence, Lustrum 75 jaar met Stienie Kortekaas, Karel & Sjaak’s competitieve spel, Who’s afraid of provocation?, er werd gevonden kunst verkocht en tentoongesteld, er was een paneldiscussie, een droomfeest, clubregels, metamorphosen, een zakelijk bal, RumbaLatina, Plant & Mens, een screening, een festival, dagdromen over naar huis gaan, muziek voor klaplopers, Braamies, een tentoonstelling met als thema ‘mensen’, een cursus keyboardspelen, een excuus, een start-upevenement, de Clyde-avond, schuifelbingo, Baldadig, spelen zonder speelgoed, een avond waarop mensen kunst mee konden nemen om erover te praten, een tentoonstelling, gedichten van water, het vieren van je frustraties, het zesjarig bestaan van Audiomotion Recordings, de verjaardag van MONO BROS, Elke dag zomer KIKI, verven…

Dat is best een hoop.

Ja! Ik ben ook nog niet klaar. Vondel meets beats, multiculturele vibez, apocalyptisch onderwaterdansen, herboren worden, tentoonstelling, nog een tentoonstelling, een onofficiële releaseparty, gedachten op dinsdagavond, UK Bass, de grote culturele netwerkcompetitie, Jan Rothuizen ging trouwen met Nienke Nauta, de podcastmakersdag, nog maar weer eens een tentoonstelling, Jan van Tienens Boetedoening voor moderne mensen, meisjes met een missie, samen bijslapen voor vrienden, een lachdag, Noah’s Ark, Burn Out Man, elf september, een avondje performances met Antilounge, een bikerclub met PIP, A$AP TyY, een viering van de pussy, een evenement dat overdag plaatsvond, een markt voor dj’s, jazz, kunst ruilen, oude hiphop met Vic Crezée en nog wat mensen, de FOAM Farm (twee keer), een tentoonstelling over menselijkheid, slapen voor vriendschap, een workshop spelen, collectieven over collectieven, een virtueel spektakel, een motel van De Correspondent, Bigi Yari, van wie? Van iedereen!, patches maken, muziektheater, GRID, een queer party, ontwerp je eigen erotiek, bejaardendisco met gratis bingo en breien, een akoestisch neofolk-event, een fundraiser van Iris Haverkamp Begemann, klassieke voetbalshirts scoren, Bermuda, dansen als je ouders, niet uit- maar inademen, het gratis van de gis, dancehall met Red Bull en Mr. Wix, een ballenbak met Jody Bernal, Charlotte Mutsaers’ Rikkelrak-karaoke, Safe Grill 2017, de Maxi Playback Show, Samora Bergtop, Pocoloco, Shirt uit forever, nog een releaseparty van S10, een feestje zonder klinkers, een training over pijl en boog, Girlzzz Night, pingpongen, Naomi & Jappe @ Sexyland deel twee, wat dingen rondom de Museumnacht, een twaalf uur durend ambient-festijn, muziekoptredens, een show, je leven verrijken met scheikunde, de Verenigde Staten van Oedipus, Zum Bifferenhütte, een pop-upwinkel met streetwear, Monoták, een batcave-feest, Rocky, PLLEK ging vreemd, Reverie, koffie en taart, het ontbreken van metingen, raclette, een radicale avond, Factoryland, The Feminine, een ZuperNotNormal-feestje, een symposium over de dierentuin en het antropoceen, alles over opwinding en orgasme, een viering van feest, CANE MADE IN OSDORP, een kickboksgala voor kinderen, Sint Drag in Swag gekostumeerd feest en wedstrijd, een crowdfundavond, Mr. Eddy’s Punkrock ’n Poetry Club, het Oud Test Fest, Fafi Fifa, een screening van een documentaire, stront en organisatie, Jaap Scheeren X Tony Pret, Monocroma live, The Boulevard of Broken Dreams, V.O.D.O, een sexy sale, een boekpresentatie, een overname van FIBER, de bar mitswa van Bertje (een kat), een kerstgala van HALAL, een kerstqueerfeest, een feest met bier, het grote kerstmisverstand, Lofriday, oude house, The Big Lasowski, oud en nieuw, het drieëndertigste Paralluminatie-feest, Hete Bliksem van Bob Fosko, nomadisch dansen, fris het nieuwe jaar in, de documentaire en een optreden van Dick Verdult alias Dick El Demasiado, Parkshma Palooza, de enige echte winter BBQ, live muziek en tot slot de finale, het grote slotfeest.

Oké. Dankjewel voor het interview!