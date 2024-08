Een overleden Sovjet-ruimtesonde valt binnenkort op aarde neer

Een Sovjetsonde die bijna 50 jaar geleden is gelanceerd, zal volgens een nieuw rapport binnen een aantal jaar weer terug op aarde storten.

Het ruimteschip Kosmos 482 werd gelanceerd op 31 maart 1972, en zou als onderdeel van het Venera-programma naar Venus reizen. Haar zustersonde, de Venera 8, bereikte Venus in juli van dat jaar – de tweede keer dat dit ooit lukte. En de Sovjetunie is nog steeds het enige land dat werkende sondes op het oppervlakte van Venus heeft geland.

Als de Kosmos 482 succesvol was geweest zou-ie ook op Venus zijn geland, en had-ie de naam Venera 9 gekregen – maar door een storing in de klok van het ruimteschip schakelde de motor uit, waardoor de sonde uit elkaar viel en voor een deel in een baan rond de aarde terechtkwam.

De brandstoftanks stortten een maand later alweer ter aarde, op een boerderij in Nieuw-Zeeland, op 3 april 1972, maar de landingscapsule draait al bijna 50 jaar rondjes om onze planeet heen – elke 112 minuten één, om precies te zijn.

Een latere sonde vervulde uiteindelijk in 1975 de missie van de Kosmos 482, en maakte de eerste foto van het oppervlakte van Venus, en daarmee de eerste foto van het oppervlakte van een andere planeet.

De zwart-witfoto van de Venera 9 op Venus. Beeld: NASA

Skywatchers en wetenschappers houden de Kosmos 482, die zich op een hoogte van 180 tot 2500 kilometer boven de aarde bevindt, ondertussen al sinds de jaren zeventig in de gaten. Op basis van de verzamelde data schatten ze in dat de sonde binnen zo’n twee tot drie jaar zal neerstorten.

Omdat het ruimtescheepje is ontworpen om de vreselijke druk en de hitte van Venus te weerstaan, zal het de terugkeer in de atmosfeer en de impact met het aardoppervlak waarschijnlijk redelijk intact overleven.

De kans dat de Kosmos 482 in een woonwijk neerstort is niet zo groot, maar het kan natuurlijk gebeuren. Want in 1972 stortten de brandstoftanks ook al neer op een nietsvermoedende boerderij in het hoekje van de wereld. En ik wens het natuurlijk niemand toe, maar als het dan tóch moet gebeuren, dan is getroffen worden door een Russisch ruimteschip terwijl je een broodje bij de bakker haalt, best een mooie dood.