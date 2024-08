Een overvloed aan foto’s van doggo’s die het warm hebben

Ben je aan het zweten? Wel, wat als je naast je huid, ook nog eens permanent vastzat in een slaapzak? Wat als je een hele dikke trui aanhad die je niet kon uitdoen? Wat als je lichaam geen poriën had en dus geen hitte kon afstaan? En je dus eeuwig opgesloten zat in een soort dwangserre?

Waar ik het over heb, zijn natuurlijk honden, man. Honden hebben het echt fucking warm vandaag. Je hebt ze waarschijnlijk gezien, op de bus, met een gedeprimeerde hondenvibe. Doggo’s die zich zo hard als ze kunnen tegen de grond duwen, met een ademhaling die zo zwaar is dat ze je doet denken aan de luchtmatras die je onlangs op één of andere festivalcamping probeerde op te pompen. Je ziet ze hopeloos over straat sluipen, met grote bolle ogen en hun tong ver uit hun mond. Ze kunnen bijna niet meer wachten tot er een eind gemaakt wordt aan dit lijden. Jij zag dat, en dacht gewoon: “awwwwww”.

En toch, toch blijven die lieve doggo’s gewoon gaan, en doen ze wat ze het beste kunnen: fucking zalig zijn. Check daarom deze foto’s die juist dat bewijzen, want let’s face it: deze fotoreeks is zowat het productiefste dat je vandaag nog gaat kunnen doen.

Bruno

Butch and Murphy

Butters and Lilac

Daisy

Hector

Kaya

Lilac

Max

Another Max

Pico

Reca

Stanley

Terror

Yugo

Meer van fotograaf Jake Lewis vind je op Instagram.



Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op VICE UK.