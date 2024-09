Een overvol Tokio gevuld met niets dan eenzaamheid

Terwijl Tokio bekend staat om felle neonlichten en een bruisend stadsleven, transformeert fotograaf Yota Yoshida de uitgestrekte metropool naar een verlaten landschap gevuld met niets dan eenzaamheid. Oudere mannen die in hun eentje een mistroostige lunch eten staren vol verlangen uit de ramen van massieve gebouwen. Passagiers van de metro zien er verslagen uit, als schimmen met een hopeloos leven. Mensen lijken verloren, als mieren in een groot apocalyptisch doolhof. Zelfs honden en paarden lijken manische depressies en angsten te belichamen. Een wachtende hond lijkt net zo veel te piekeren als de rest van de inwoners van de enorme stad.

Tijd is een onmiskenbaar onderdeel van de foto’s van Yoshida. De Japanse straatfotograaf vertaalt het idee van tijd en tijdelijkheid naar prachtige, verstilde beelden in zijn fotoreeks From somewhere, to elsewhere.

Hij werkt met verschillende percepties van tijd. “De mensen afgebeeld in de foto’s, ik als schrijver en jij die kijkt naar de foto’s hebben allemaal onze eigen waarneming van tijd,” vertelt Yoshida aan Creators. “Voor mij ben ‘jij’ de toekomst, jouw heden kan ik me alleen maar inbeelden. Met mijn foto’s wil ik dat laten zien, dat de onderwerpen van mijn foto’s en ik in een andere tijd leven.”

In de hele serie van dertig foto’s zie je maar op twee foto’s oogcontact tussen het onderwerp en de kijker. Op elk ander beeld wordt de blik afgewend of genegeerd. Alhoewel de meeste onderwerpen van Yoshida volwassenen zijn, zijn de enige twee mensen die terugkijken jonge kinderen die van ons gescheiden worden aan de hand van glas.

“Ik herkende mijn eigen jeugd in hun blik,” legt de fotograaf uit. “Ze belichamen een reeks emoties uit een ver verleden, zoals het gevoel van eenzaamheid dat ik zelf ook voelde toen ik jong was.”

“In plaats een spanning te creëren met die oogcontact, ben ik juist geïnteresseerd in de spanning die ontstaat door de lijnen waarop je je blik vestigt,” voegt Yoshida toe.

