Een overzicht van mensen die een boekje opendeden in 2016

Nederlanders lezen steeds minder, was de conclusie van een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau in 2013. Drie jaar later lijkt het erop dat deze paniekzaaierij voor niks is geweest, want er deden dit jaar gigantisch veel mensen een boekje open. En dat is prachtig, want de uitdrukking ‘een boekje opendoen’ is een van mijn lievelingsuitdrukkingen. Het klinkt als een doos van Pandora waarbij de hel uitbreekt als-ie opengaat, maar dan lekker kneuterig en Hollands. Wanneer iemand een boekje opendoet is de maximale reactie meestal ‘goh’, ‘nou, nou’ of ’tja’. En toch, als er ergens een boekje over opengaat, wil ik het lezen.

De volledige uitdrukking over boekjes opendoen luidt ‘een boekje over iets of iemand opendoen’, wat betekent dat er informatie over iets of iemand wordt gegeven waarvan diegene niet wil dat het bekend wordt. Je kunt dus geen boekje opendoen over ’tradities in Overijssel’, zoals Jos Mooijweer dat dit jaar deed op de website van het Overijsselse dorp Zwartsluis. Of over avocado’s, zoals ene Sophie in januari dacht te doen op haar blog ikbensophie.info. ‘Tradities in Overijssel’ en ‘avocado’s’ kunnen het geen reet schelen wanneer je dingen over ze onthult. Daarnaast zijn er ook weinig dingen over tradities in Overijssel of avocado’s te vertellen waar mensen stijl van achterover slaan. De term ‘een boekje opendoen’ werd dit jaar dan ook vaak verkeerd gebruikt. Waarschijnlijk was dit andere jaren ook al het geval, maar daar gaat het nu even niet om.

Dat we leven in een maatschappij die steeds egoïstischer en individualistischer wordt, blijkt ook uit het opendoen van boekjes. Veel mensen deden dit jaar namelijk een boekje open over zichzelf, zoals musicalster Freek Bartels over zijn eigen naaktfoto’s. Deze mensen geven dus, volgens de definitie, informatie over zichzelf waarvan ze eigenlijk niet willen dat deze bekend wordt. Dit heet eigenlijk gewoon ‘aandacht genereren’ of ‘praten’, maar ‘een boekje opendoen’ klinkt nu eenmaal veel beter. Ik neem het deze mensen en de mediamensen die de uitdrukking in hun titel gebruiken daarom ook niet kwalijk.

Mijn favoriete boekje dat openging stamt al uit 2008, en kan dus helaas niet in dit overzicht worden opgenomen, maar ik wil het toch graag eervol vermelden.

Gelukkig deden ook dit jaar weer heel wat mensen een boekje open. Hieronder een overzicht van een aantal boekjes die opengingen in 2016. Veel leesplezier!