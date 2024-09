Een overzicht van onze favoriete IDFA-films, gemaakt door mensen met een vagina

In de docu ‘Craigslist Allstars’ doet de jonge maker Samira Elagoz wat je moeder je altijd heeft verboden: met vreemde mannen mee naar huis gaan. Deze en nog vier andere docu’s die je volgens ons moet gaan zien op IDFA dit jaar.

Mocht je er toevallig benieuwd naar zijn: dit jaar draaien er op het IDFA precies 305 documentaires, waarvan er 113 in ieder geval één vrouwelijke maker hebben. Het festival duurt 12 dagen, dus als je alles wil zien, moet je 25,5 film per dag kijken. Knappe gepensioneerde/student/uitkeringstrekker/huismoeder (<– grapje) die dat voor mekaar krijgt.

Een hele hoop van al die films zijn het hartstikke waard om te gaan bekijken, maar wij concentreerden ons met dit bondige lijstje (jullie hebben het druk) op makers die een vagina hebben, uit Nederland komen, of een film hebben gemaakt die wij met z’n allen unaniem fantastisch vonden. En vaak voldoen ze aan alledrie deze criteria.

IDFA reikt dit jaar een prijs van 2500 euro uit aan een van de tien vrouwelijke regisseurs die zijn genomineerd voor de ‘EDA award for Best Female-Directed Documentary‘. Ook is deze editie van het beroemde documentairefestival het laatste jaar van oprichter en directeur Ally Derks, die vanaf 2017 het stokje overgeeft aan kunstenaar Barbara Visser.

Still uit Craigslist Allstars

Craigslist Allstars van Samira Elagoz (Nederland / Finland, 2016)

In deze documentaire doet Samira Elagoz wat je moeder je altijd heeft verboden: met vreemde mannen mee naar huis gaan. De 24-jarige filmmaker plaatste een oproep op Craigslist, waarin ze vermeldde dat ze graag onbekende mannen wilde ontmoeten én dit wilde filmen. Ze sprak af met een goochelaar die kaartspelletjes gebruikte om haar te verleiden, een typisch vies oud mannetje (“seks is als kunst en jij hebt een hele mooie hals”), en een exhibitionist die zich aftrekt in een aangrenzende kamer. In een wervelwind van beelden en geluid gaat Elagoz op zoek naar haar eigen seksualiteit. Pas op: niet kijken als je epilepsie hebt.

Vrijdag 18 november draait Craigslist Allstars om 21:00 in Pathe Tuschinski, daarna nog op drie andere momenten.







Still uit Venus

Venus, door Lea Glob en Mette Carla Albrechtsen (Denemarken / Noorwegen, 2016)

“Hoe vaak denk je aan seks?”

“Oh heel vaak. Elk uur, misschien wel elk half uur.”



Met deze openingsvraag laten de twee Scandinavische regisseurs zien dat het niet alleen mannen zijn die veel aan seks denken. In de documentaire Venus ondervragen ze jonge vrouwen over wat seks voor hen betekent, waar ze opgewonden van raken, en hoe hun eerste keer was. Sommige verhalen zijn bloederig: één vrouw vertelt dat er bij haar ontmaagding zoveel bloed vloeide dat er rode handafdrukken op de muren zaten; andere verhalen zijn ontroerend, zoals het meisje dat in tranen vertelt over de eerste keer dat ze intimiteit ervaarde tijdens seks. En er zijn grappige verhalen, bijvoorbeeld van een meisje dat haar vriendje de deur uitzet omdat hij vond dat haar schaamhaar te lang was.

Morgen, donderdag, beleeft de film haar wereldpremière, daarna is-ie nog op vier andere momenten te zien tijdens IDFA.

To Be a Miss van Edward Ellis, Flor Salcedo, Aaron Woolf, (Venezuela / VS, 2016)

Missverkiezingen, is dat niet voor naïeve, bloedmooie vrouwen die de wereld willen verbeteren? Niet in Venezuela, het land dat de afgelopen zestig jaar meer internationale missverkiezingen won dan ieder ander land. Het winnen van zo’n verkiezing geeft de vrouwen niet alleen een glitterkroontje, maar ook een kans op een beter leven; maar daarvoor moeten ze ver gaan.

In deze documentaire zien we verschillende spelers uit de niet erg fraaie schoonheidsindustrie in Venezuela: een agent van de modellen vertelt hoe hij de mooiste meisjes vindt, een voormalige miss legt uit wat het winnen van de verkiezing voor haar heeft betekend, en een van de kroontjes-makers wordt geïnterviewd: “I am a maker of dreams.” De documentaire volgt een aantal meisje van de eerste auditierondes in een lokaal winkelcentrum tot de grote finale op de nationale televisie, die door het hele land wordt gekeken.

Zaterdag 19 november is de docu voor het eerst te zien, daarna nog drie keer.

How to meet a mermaid van Coco Schrijber (Nederland / Denemarken / België, 2016)

Schrijber is een van de bekendste documentairemakers van ons land, en zelfs als haar films helemaal nergens over gingen, zou je er naartoe kunnen om er alleen maar naar te kijken – zo mooi is haar beeldtaal. In deze nieuwe documentaire van haar poëtische hand is de zee het podium van drie verhalen van mensen die in, op of onder water zoeken naar een manier om zichzelf staande te houden. Voor Schrijbers broer Lex is dat in ieder geval niet gelukt: hij kwam na een duikvakantie in Egypte, nu zestien jaar geleden, letterlijk niet meer boven water. De maker is ervan overtuigd dat dit uit Lex’ eigen vrije wil was, en ze gaat naar Egypte om te achterhalen wat er is gebeurd.

18 november gaat How to meet a mermaid in wereldpremière, daarna kan je ‘m nog op vier andere momenten zien.

Still uit Fallen Flowers Thick Leaves

Fallen Flowers Thick Leaves van Laetitia Schoofs (Nederland / Duitsland, 2016)

“In China you can talk about sexuality, but only about male sexuality.” Deze docu gaat over een seksuologe in Beijing die laat zien hoe de vrouwen in haar spreekkamer omgaan met traditionele verwachtingen van de Chinese maatschappij. We kijken mee met een mooie, succesvolle, maar ongetrouwde, jonge vrouw, die het gevoel heeft dat ze haar ouders teleurstelt; met een vrouw die al 25 jaar getrouwd is met een man waar ze niet van houdt; en met een vrouw die zich zo schaamt voor haar liefdesleven dat ze non is geworden. De arts probeert aan haar patiënten duidelijk te maken dat je als vrouw ook best een orgasme mag krijgen tijdens de seks, en ze geeft zo nu en dan zelfs een klasje vibratorles.

Op zondag van dit weekend is Fallen Flowers Thick Leaves voor het eerst te zien, daarna nog drie keer.

