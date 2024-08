Een paar recepten om al je overgebleven paaseieren mee weg te werken

Eerste Paasdag zit er weer op. Katerig verscheen je in je oude provinciedorp, knuffelde je je moeder en probeerde je je neefjes te tackelen tijdens hun zoektocht naar paaseieren. Je hoeft tante Johanna, oom Karel en hun nauwelijks verborgen racisme pas met kerst weer te zien (of als je minder fortuinlijk bent: vandaag nog), en nu kun je moe maar voldaan uitbuiken van de overvloed aan lekkernijen die je in je gezicht hebt geduwd. Alles voelt goed in de wereld.

Het enige dat de mensheid zich de komende dagen zal afvragen is wat er moet gebeuren met alle overgebleven eieren. Gisteravond zag je die berg beschilderde eieren en moest je er niet aan denken dat je er nog een zou moeten eten, maar bij het idee van een plotselinge eierstop sijpelt er toch ineens wat klam angstzweet over je rug. Maar gelukkig ben je dit jaar weer overenthousiast geweest en staat er ook nog een lading eieren ongekookt en onbeschilderd in de koelkast. En laten we hier nou net vijf recepten hebben om al die overgebleven eieren in heerlijke maaltijden te verwerken.

Verruil de eierschalen voor een laagje bloedworst en bak deze robuuste hap goudbruin in de oven. Heerlijk met een flinke kledder mayonaise.

Met net even wat meer moeite dan een roereitje heb je in enkele minuten een heerlijke, stijlvolle omelet. Serveertip: met een chanson op de achtergrond en een goed glas wijn in je hand.

In een gemiddelde Randstedelijke lunchroom met witte belettering op de ramen en planken in plaats van borden betaal je een vermogen voor dit broodje, maar zelf is het in een handomdraai gemaakt, en dan hoef je ook niet tegen een krijtbord waar ergens “est. 2015” op staat aan te kijken.

Als je radeloos was over wat je met die resten paprika en die drie overgebleven champignons in je koelkast moest, wees dan radeloos no more en gooi ze bij dit geweldige ei.

Mocht je nou nog steeds eieren overhebben na deze smullerijen, is het misschien een idee om na te denken over je inschattingsvermogen. Maar gelukkig is er ook nog dit fantastische gerecht, waarbij ze na bereiding nog een week houdbaar blijven. Eet smakelijk!