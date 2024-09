Een paar rondjes hardlopen kunnen de schade van een avondje drinken beperken

Herinner je je nog die keer dat wetenschappers riepen dat alcohol zeven verschillende soorten kanker veroorzaakt?

Dat mag je weer vergeten, want de wetenschap heeft nu een manier gevonden om alle nare gevolgen van alcohol teniet te doen. Je hoeft er alleen maar een paar keer voor naar de sportschool.

Zo ongeveer dan. In een studie die afgelopen week in British Journal of Medicine werd gepubliceerd, hebben wetenschappers ontdekt dat als je elke week 150 minuten sport op gemiddelde intensiteit, je het risico op kanker door alcohol en andere ziektes kan verminderen.

Daar drinken we op.

Om tot deze conclusie te komen, bestudeerden de onderzoekers de gegevens van 36.370 Engelse mannen en vrouwen boven de 40. Ze haalden hun gegevens uit zes edities van de Health Survey for England en twee edities van de Scottish Health Survey over een periode van 12 jaar. Beide jaarlijkse enquêtes brengen de veranderingen in gezondheid en levensstijl van het Britse volk in kaart.

De onderzoekers vonden “een direct verband tussen alcoholconsumptie en een verhoogd risico op sterfte door drankgebruik.” Maar voor de mensen die alcohol dronken en daarnaast ook nog regelmatig aan sport deden, “verminderde het sporten het risico om dood te gaan aan kanker die is gerelateerd aan alcoholgebruik en de algemene risico’s van drinken.”

Wacht toch maar even met het glas heffen; een slappe jogsessie in het park staat namelijk niet gelijk aan al die wijntjes die je deze zomer hebt weggewerkt.

Een woordvoerder van de stichting Alcohol Concern vertelde MUNCHIES: “Hoewel lichaamsbeweging belangrijk is om je gezondheid op peil te houden, is de beste manier om schade aan je lichaam te beperken toch om niet meer dan twee tot drie glazen alcohol per dag te drinken, en daarnaast ook nog alcoholvrije dagen in te plannen.”

Ach, het is vast geen slecht idee om jezelf af en toe naar de sportschool te slepen voordat het happy hour begint.