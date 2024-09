Een paar tips voor als je een vlag wil verbranden

Zoals je weet heeft de Nederlandse regering zich de woede van Turkije op de hals gehaald, en ook een groep Turkse Nederlanders was kwaad. In Rotterdam lieten zij merken het niet met de handelswijze van de Nederlandse regering eens te zijn door het op een knokken te zetten met de Mobiele Eenheid. In Amsterdam liet een groepje demonstranten zijn afkeur blijken door te toeteren, met vlaggetjes te zwaaien en op de ramen van een stadsbus te kloppen. Je kunt dat een rare manier van protesteren vinden, maar als je ‘op een busraam bonken’ afzet tegen protestvormen als ‘een lading thee in zee kieperen‘ of ‘jezelf in de fik steken‘ valt het eigenlijk best mee.



Ook in Turkije gingen mensen de straten op, om te laten weten dat het in hun ogen niet oké is hoe Nederland zich heeft gedragen. Dat leidde tot onder meer de verminking van een stel onschuldige sinaasappels – een vorm van protest die zelfs als je ‘m vergelijkt met zelfverbranding of theelozing nogal bizar is. Ook werd er gekozen voor het aloude verbanden van de Nederlandse vlag.

Op deze video van De Telegraaf (de video zal wel niet door een Telegraaf-journalist zijn gemaakt, maar hij staat wel op hun youtubepagina) is een groepje mannen te zien dat een poging waagt om Nederland en de Nederlanders door middel van vlagverbranding te krenken.

Vlagverbranding is op zich weinig origineel – vlagverbranding is van alle tijden – maar het lijkt niet erg verrassend dat de Turkse demonstranten aan onze vlag dachten, toen ze een manier zochten om hun afkeur voor Nederland te laten blijken. Ik geloof namelijk dat veel Turken enorm van vlaggen houden. Dat blijkt althans uit de demonstraties van afgelopen weekend. Opeens waren er óveral Turkse vlaggen. Het waren er zoveel, dat ik begin te vermoeden dat er ergens een soort schaduweconomie bestaat, die volledig draait op de handel in Turkse vlaggen.

Die meneren die in die video op een plein ergens in Noord-Turkije een Nederlandse vlag staan te verbranden, hebben alleen veel te veel vanuit zichzelf gedacht. Ze hebben hun liefde voor vlaggen geprojecteerd op Nederland, terwijl Nederlanders nul fucks geven om het concept ‘vlag’ – verschillen tussen Turkije en Nederland waren nou net de aanleiding voor het protest.

Daarnaast is er nog iets anders aan de hand met deze vlagverbranding: die mannen bakken er geen reet van. Omdat ik vind dat je ook in tijden waarin de betrekkingen tussen landen een beetje bekoeld zijn handreikingen moet blijven doen, heb ik een paar tips voor de mensen die hun mening willen uiten door een vlag in de fik te steken.

Zorg dat je de goede vlag kiest

Juist omdat vlaggen en volksliederen in veel landen nogal gevoelig liggen, is het lullig als er fouten worden gemaakt bij het inzetten van die liederen of het hijsen van vlaggen. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar, toen de Chinese delegatie woedend was over het feit dat de sterretjes op de Chinese vlag die in Rio werd gehesen net niet op de goede plek stonden, of tijdens de afgelopen US Open Tennis, toen per ongeluk het volkslied van nazi-Duitsland werd ingezet in plaats van het sterk gelijkende volkslied van het Duitsland van nu, dat aanmerkelijk minder nazistisch is (al denkt uitgerekend president Erdogan hier anders over).

Die vlag die de meneren in de video verbranden, is helemaal geen Nederlandse vlag, maar een Franse! Nou kan je de Fransen ongetwijfeld ook van alles kwalijk nemen, maar dit was niet de bedoeling. Let dus goed op voor je begint met de vlagverbranding, want voor je het weet beledig je het verkeerde volk.

Zorg dat de vlag een beetje wil branden

Als je overgaat tot het verbranden van een vlag uit een Europees land, is het goed mogelijk dat die vlag geïmpregneerd is met een brandvertragende stof. Europese regelgeving schrijft namelijk voor dat dat gebeurt. Dat ondervond bijvoorbeeld de boze Britse meneer in onderstaande video, die naar aanleiding van het Brexit-referendum een EU-vlag wilde verbranden, maar zelfs in het uiten van zijn afkeer van de Europese Unie werd gehinderd door die vervelende Europese regeltjes.

Ook de Nederlandse vlag in Turkije wil niet echt vlam vatten. Er komt nog wel iemand aangesneld met een fles brandspiritus, maar dat doet toch een beetje af aan het effect. Bovendien waarschuwt de Brandwondenstichting op haar website niet voor niets om nooit spiritus richting brandende voorwerpen te spuiten. Deze mannen mogen van geluk spreken dat ze nog leven.



Kijk uit met het inhaleren van rook

De nummer één doodsoorzaak bij brand is niet het oplopen van brandwonden, maar het inhaleren van giftige rook. Dat ondervond bijvoorbeeld een Pakistaan die in 2012 aanwezig was bij de verbranding van een partij Amerikaanse vlaggen in Lahore. Hij kreeg teveel rook binnen en overleed. Let er bij het verbranden van vlaggen dus altijd op dat je de gehate vlag niet over je longen inhaleert.

Zorg dat mensen je vlagverbranding te zien krijgen

Je kunt best ergens in een afgelegen bos een vlag in de fik staan steken, maar daar heeft natuurlijk helemaal niemand iets aan. Als je de Franse vlag verbrandende mensen iets moet nageven, dan is het wel dat ze hun actie pr-technisch goed hebben uitgevoerd. Die mensen hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen dat iemand met een fatsoenlijke camera is komen opdagen om het hele gebeuren vast te leggen, en vervolgens zijn die beelden helemaal doorgedrongen tot de rest van de wereld. Mocht je binnenkort van plan zijn binnenkort ergens een vlagverbranding te organiseren, zorg dan zoals deze mensen dat de lokale televisiezender op komt draven. Als de beelden eenmaal op social media zijn verschenen gaat de rest vanzelf.

Bedenk even voor wie je dit eigenlijk doet

Voordat je de moeite neemt om ergens een vijandige vlag op de kop te tikken, een groepje vrienden op te trommelen om op de achtergrond te staan met een vlag die je wél dope vindt, een flesje spiritus aan te schaffen en op een tochtig plein te gaan staan, bedenk dan even waar je mee bezig bent.

Veel Turken geven misschien veel om hun vlag en hun volkslied, voor Nederlanders geldt dat zoals al gezegd niet zo. Toen Sybrand Buma vorig weekend voorstelde om kinderen op school het volkslied weer te laten zingen, werd hij door iedereen uitgelachen. Zwaaien met een Nederlandse vlag is vooral iets voor Pegida-demonstranten en mensen die zo erg van het koningshuis houden dat ze op een koude dinsdag in september langs de kant van de weg gaan staan in Den Haag om te zien hoe de koning vanuit een gouden koets op ze neerkijkt. Ik heb niet eens een Nederlandse vlag, en ik geloof niet dat ik ‘m ooit heb gemist.

In Nederland is het dan ook gewoon legaal om een vlag van je eigen land in de fik te steken, want no one cares. Ter vergelijking: in Turkije staat er drie jaar cel op.

Ik geloof graag dat Nederlanders waarde hechten aan andere dingen dan een vlag. Aan persvrijheid bijvoorbeeld, en aan homo-emancipatie en een werkend rechtssysteem. En laat dat nou dingen zijn die zich niet op een pleintje ergens in Turkije in de fik laten steken.