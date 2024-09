Een pijlsnelle timelapse langs de muur van Trump

Best of Luck With the Wall is een korte film, geregisseerd en uitgevoerd door Josh Begley voor het kanaal Field of Vision op Vimeo. Het concept voor de film is betrekkelijk eenvoudig: je ziet 200.000 satellietbeelden van de soms heel ruige grens tussen Mexico en Amerika.

Beeld voor beeld word je je bewust van hoeveel werk het zal kosten als ze hier de muur van Donald Trump zouden bouwen. Je ziet ook dat de afsluiting heel wat natuur in stukken zal kappen, wat gewoon onnodig jammer is. “Dit project gaat over het ineenstorten van tijd en ruimte, wat gebeurt als je een groot aantal beelden achter elkaar zet,” vertelt Begley in een interview. Wanneer je New Mexico binnenkomt, lijkt de grens te breken en voelt het aan alsof er een manipulatie is van de tijd en dat komt door het hek dat daar aan de grens staat. Het gaat daarbij niet om een doorlopend hek, want hier en daar verschijnt en verdwijnt het om verschillende redenen.”

