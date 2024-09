Een bos van 1.000 gekleurde lampen licht op als je erdoorheen loopt

Bezoekers van de designbeurs Maison & Objet in Parijs kunnen zich voor even wanen in een buitenaardse wereld van licht dankzij de nieuwe installatie Forest of Resonating Lamps – One Stroke van het in Tokio gevestigde kunstcollectief teamLab. Net als hun eerdere Floating Flower Garden, die afgelopen jaar in Tokio en Parijs te zien was, is Forest of Resonating Lamps een zee van verticale draden die reageren op de bewegingen van de bezoekers eronder.

Speciale lampen van Muranoglas pulseren in verschillende kleuren licht terwijl bezoekers door het ‘lichtbos’ wandelen. Veranderen de kleuren om je heen, dan betekent dat dat iemand anders in de ruimte jouw kant op komt. Het effect is dat je op een nieuwe manier bewust wordt van andere personen in de ruimte. Het valt netjes binnen de missie van teamLab’s om met hun kunst de barrières tussen het fysieke en de digitale wereld te doorbreken.

Videos by VICE

Bekijk Forest of Resonationg Lamps hieronder: