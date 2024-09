Een plastisch chirurg vertelt over de risico’s van borstimplantaten in MMA

De reden: ze had borstimplantaten. Uiteindelijk trok de commissie deze beslissing alsnog in, maar dat neemt niet weg dat het volgens het reglement nog altijd voor vechtsporters verboden is om ermee te vechten.



Het is niet de eerste keer dat siliconen- of zoutimplantaten tot problemen leiden – in 2013 schreven we bijvoorbeeld over een vergelijkbaar geval in Louisiana. Maar hoe gevaarlijk is het om met zo’n implantaat het gevecht aan te gaan, en wat betekent het als je er een afscheurt? We vroegen het aan cosmetisch en plastisch chirurg Dr. Alan Matarasso, die al dertig jaar in het vak zit.

“De opschudding is wat mij betreft terecht, in een sport waar borsten nog weleens wat te verwerken krijgen. Ik heb tennissers, golfers en zwemmers geopereerd, maar als die eenmaal uit hun herstelperiode zijn maak ik me verder geen zorgen. Bij een sport die zo fysiek is ligt dat toch anders.

Ieder letsel aan de borstkas kan in principe een scheuring veroorzaken. Je moet de impact dus opwegen tegen het risico.



Ik weet niet of je weet hoe een infuuszak eruit ziet, maar dat lijkt erg op een zoutimplantaat. Het is een plastic zak met een beetje water erin. Een siliconenimplantaat bestaan uit een soortgelijke plastic zak, maar dan gevuld met een gelei-achtig materiaal. Die zijn er in verschillende sterkten; sommige siliconen zijn dikker dan anderen.



Je kunt een borstimplantaat hard op de grond gooien zonder dat het kapot zal gaan. Maar de impact van een trap of een knie tegen de borst kan behoorlijk zijn – groter dan van een klap. Dat kan leiden tot kleine problemen, maar ook bloedingen op de plek waar de borstimplantaten zitten.



De plastisch chirurg plaatst het implantaat onder de huid van de borstkas en onder de borstspier. Een paar dagen nadat het erin zit, vormt het lichaam een laagje van proteïne rond het implantaat. Dat laagje wordt de capsule genoemd, en ziet eruit als littekenweefsel. Letsel in die streek kan leiden tot kapotte aderen, en uiteindelijk ook het littekenweefsel rond alle implantaten beschadigen. Als er eenmaal veel kapot is, kan ook de implantaat beschadigd raken.

De meeste mensen zullen hun implantaten vroeg of laat zien verslijten of zelfs afscheuren. Het is alsof je je hele leven dezelfde broek draagt, en het katoen net zolang tussen je benen schuurt totdat het heel dun is. Implantaten wrijven ook tegen elkaar aan, en na een tijd gaat dat verslijten.

Laten we het nu hebben over MMA. De kracht die deze sport met zich meebrengt kan voor bloedingen zorgen. De capsule kan dan kapot gaan. Hoewel beide soorten implantaten gevoelig zijn voor letsel, zullen de consequenties voor siliconenimplantaten zorgelijker zijn dan voor zoutimplantaten.

Als de siliconen binnen het littekenweefsel blijven, noemen we het een interne scheuring. Als het omhulsel kapot is en de inhoud eruit komt, heet dat een externe scheuring. Bij een externe scheuring zullen de siliconen in omringend weefsel terechtkomen.

Als een vrouw me belt en ze zegt dat haar borst uit het niets plat is geworden, weet ik meteen dat het een zoutimplantaat is. Als die scheurt, dan spatten ze open als een waterballon. Bij siliconen is het moeilijker te zeggen wanneer er een scheuring is, omdat er gelei in het implantaat zit. Zeker als het implantaat dan op zijn plek blijft, voelt de borst verder hetzelfde. Je ziet de scheur dan pas op een röntgenfoto.



Ik denk niet dat de atletencommissie zich heeft afgevraagd of ze alle vechtsporters met implantaten moeten verbieden om te vechten, of alleen de vechters die siliconenimplantaten hebben. Een zoutimplantaat bestaat simpelweg uit water, of het nou gaat om een vechtsporter of een huisvrouw. Het is vervelend als die scheurt, maar niet veel meer dan dat. Je hoeft het alleen maar te vervangen en je gaat weer verder. Scheurt een siliconenimplantaat, dan moet elke druppel van die gelei uit het lichaam worden gevist.



We kunnen nooit 100% zeker zijn van de oorzaak van een scheuring, behalve als iemand voor de wedstrijddag een röntgenfoto maakt, een schop krijgt tijdens de wedstrijd en de volgende dag weer een röntgenfoto maakt.

Ik speculeer nu even, maar ik denk dat hoe groter de implantaat of hoe kleiner de borst is, hoe groter de kans is dat je een scheur oploopt. Als een vechter meer natuurlijk weefsel of een kleinere implantaat zou hebben, zou de schade misschien eerder meevallen.

Borstvergrotingen zijn de meest voorkomende cosmetische ingrepen. En ze zijn veilig, maar als je een extreme fysieke sport beoefent als MMA, is het een gesprek met je dokter waard. En ik denk dat het goed is dat er in de sport over gepraat wordt, omdat het nou eenmaal risico’s met zich meebrengt.”

