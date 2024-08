Een plek zonder mannen: we gingen langs bij de vrouwendorpen van Kenia

Op de plek waar Mount Kenya stopt en de woestijn begint, woonden de mensen van het nomadische volk Samburu meer dan 500 jaar lang in een patriarchale wereld, waar mannen zeer dominant waren.





Maar 25 jaar geleden kwam daar verandering in, toen Rebecca Lolosoli het dorpje Umoja oprichtte, een veilige thuishaven voor alle vrouwen uit de regio. Umoja, wat ‘eenheid’ betekent in Swahili, is een plek voor de Samburu-vrouwen die niet meer willen lijden onder al het misbruik – zoals genitale verminkingen en gedwongen huwelijken. Inmiddels zijn er meerdere vrouwendorpen in de omgeving opgericht. Broadly ging langs in het matriarchaat van Umoja en bij de omliggende dorpen, om te spreken met vrouwen die helemaal klaar zijn met het gewelddadige patriarchaat.