Een poging om het wereldrecord neuken te verbreken is jammerlijk in de soep gelopen

Het bedrijf dat “de grootste orgie in de geschiedenis van de mensheid” zou organiseren blies hoog van de toren. De organisatie van Menage Life beloofde dat Sin City 8 – een vijfdaags bacchanaal in Las Vegas inclusief naaktkaraoke, een kittenplayfeestje en iets met de naam “slut olympics” – aan zou vangen met een monumentale orgie met duizend man. Maar toen het eindelijk tijd was voor deze giga-gangbang, kwamen er veel te weinig mensen opdagen.



Volgens de Las Vegas Weekly waren er twee weken geleden maar 375 swingers bereid om een recordpoging te doen. Dat is 125 minder dan het huidige record, dat in 2006 in Japan gevestigd werd toen 500 mensen met elkaar van bil gingen. Dat is dus nogal teleurstellend, gezien ze van plan waren het record met dubbele cijfers omver te blazen.



Toegegeven, het werd ze niet makkelijk gemaakt. Nadat Stephen Colbert de lokatie verraadde (de Embassy Suites in Vegas) trok het hotel zich terug, waardoor het seksfestijn plots ergens anders heen moest. Ze kregen het Erotic Heritage Museum, een soort x-rated winkelcentrum, zo ver maar vlak voordat de broeken los mochten moesten ze opnieuw verkassen, waardoor ze terechtkwamen bij Green Door, een kleinere seksclub.

“Het wereldrecord is intact, maar het was desalniettemin een geweldig evenement, gezien de omstandigheden waar de organisatie mee te maken had,” schreef Menage Life in een persbericht.



Nog los van last-minute locatiewijzigingen is groepsseks sowieso een logistieke nachtmerrie, dus een klein applaus voor de 375 deelnemers is alsnog op zijn plaats. En bovendien hebben ze de hoop niet opgegeven: de plannen voor Sin City 9 staan al.



