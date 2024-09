Een Poolse ultra legde zijn pyroshow vast met een GoPro

De beelden zijn met een GoPro geschoten, dus je kunt vanuit het perspectief van de fan zien hoe het is om de tribune op te lichten met wat vuurwerk.

De anonieme supporter had blijkbaar nog een doos siervuurwerk over van de jaarwisseling, die hij het stadion insmokkelde, waaronder een stuk of zes fakkels en Romeinse kaarsen. Hij laat zich niet tegenhouden door het feit dat er op de tribune ook gewoon supporters met kinderen staan. Tussen zijn acties door zwaait hij nog even vriendelijk naar een moeder met een kind.

Videos by VICE

Dat de supporters van Śląsk Wrocław er alles aan doen om wat meer sfeer in het stadion te brengen, is niet zo gek. Śląsk Wrocław speelt in het Stadion Miejski, dat voor het EK van 2012 werd gebouwd. De laagvlieger uit de Poolse Ekstraklassa krijgt de 42.771 plekken nooit gevuld. Wat pyro hier en daar zorgt voor wat extra warmte.

—

