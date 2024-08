We spraken een pornoactrice over hoe het is om elk dag te moeten squirten

In ‘Achter de Fantasie’ spreken we mensen uit de Nederlandse seks-sector die dagelijks voor hun beroep jouw ultieme seksuele fantasie – of je meest gezochte pornoterm– uitoefenen. Hoe is het om degene te zijn die zo’n fantasie in beeld brengt? Welke misvattingen zijn er over hun beroep? Waar loop je tegenaan als je dit als werk doet?

Vandaag spreken we pornoactrice Daphne Laat (34) die gespecialiseerd is in squirten op camera. Daphne is sinds 2015 een van de meiden van Kim Holland. Sindsdien heeft ze, zo zegt ze, al ongeveer 1200 keer gesquirt op camera.

Hoe word je een squirt-expert?

“Voor ik mijn man ontmoette, was ik erg preuts en had ik eigenlijk weinig seksuele ervaring. Ik had zelfs geen idee wat squirten was. Dat veranderde toen mijn man op een dag zei: lieverd, haal er even een handdoek bij, ik ga je eens wat laten zien. Dat was de eerste keer dat ik squirtte. Ik weet nog goed dat ik me toen eigenlijk schaamde. Voor mijn gevoel had ik gewoon het bed ondergeplast. Toch vond ik het ook vet: ik wist helemaal niet dat mijn lichaam dat kon. Ik vond het ook van meerwaarde voor mijn eigen seksleven. Het is ontzettend geil om te kunnen laten zien dat je opgewonden bent.

Uiteindelijk leerde ik hoe ik mezelf kon doen squirten. Nu lukt het me met gemak om – bij wijze van spreken– op commando te squirten, zowel tijdens seks als wanneer ik masturbeer. Dat kwam handig van pas toen ik in 2015 begon met webcammen. Tijdens een van mijn eerste sessies vroeg ik aan de mannen aan de andere kant van de computer of ze het lekker zouden vinden als ik even voor ze zou squirten. Dat werkte meteen heel goed: mensen vinden het leuk om te zien dat ik écht geniet. Na een tijdje kwamen mensen vooral naar mijn sessies om me te zien squirten. Het was toen al mijn ding.

Na een half jaar webcammen, besloot ik om de stap te zetten om pornoactrice te worden. Ik was er al tijdje benieuwd naar, en na lange gesprekken met mijn man contacteerde ik Kim Holland. Niet veel later had ik mijn eerste opnamedag. Omdat ik nog in Zweden woonde en maar even in Nederland was, namen we op een dag gelijk drie films op. Vanaf dat moment werd squirten mijn specialisatie. Nu, zes jaar later, heb ik zo’n 1200 keer op camera gesquirt.”

Wat wel een nadeel is, is dat je van squirten enorm dehydrateert. Na een zware opnamedag ben ik helemaal uitgedroogd.

Hoe is het om elke dag op camera te squirten?

“Ik kan me inbeelden dat het voor sommige meiden een enorme druk kan zijn om te moeten squirten, maar voor mij komt het eigenlijk erg natuurlijk. Sterker nog: soms krijg ik de expliciete opdracht om een keertje niet te squirten, en dat kan soms mislukken. Dan moet ik de opnames stopzetten, even een luchtje scheppen en dan kunnen we verder gaan. Toen mijn man een keertje meespeelde in een film, heb ik zelfs dertien keer gespoten.

Wat wel een nadeel is, is dat je van squirten enorm dehydrateert. Na een zware opnamedag ben ik helemaal uitgedroogd. Dan word ik licht in mijn hoofd, mijn lichaam raakt oververhit en heb ik een ontzettend droge mond. Ik moet vaak water drinken om mijn vocht aan te vullen.

Dat squirten op camera mij zo gemakkelijk afgaat, betekent natuurlijk niet dat iedereen met wie ik in een scène speel precies weet hoe ze me kunnen doen squirten. Ik heb een keertje een fanbang gehad, waarbij ik seks had met fans. Sommige fans zijn wat minder ervaren, maar willen je wel graag laten squirten: ze zitten dan met hun vinger veel te laag, en schuren wat tussen je billen. Ik leg ze dan uit hoe het moet, dat heeft ook iets opwindends.

Soms levert het ook grappige momenten op. Zo moest ik eens een scène filmen waarin ik met vijf mannen seks had in een seksschommel. Voor de opname vertelde de cameraman me nog dat hij helemaal niet van squirtende vrouwen houdt. Het was een heel lekkere scène en ik kwam ontzettend hard klaar, waardoor er een enorme hoeveelheid vocht op de vloer terecht kwam. De cameraman had geen schoenen aan, waardoor hij dus meerdere keren met zijn sokken door mijn sap liep. Op het einde waren zijn sokken helemaal doorweekt en gooide hij ze weg. Inmiddels ben ik goed bevriend geraakt met die cameraman en pest ik hem er nog steeds mee.

Door mijn video’s krijg je misschien het idee dat squirten iets is wat helemaal vanzelf gaat, maar dat is niet per se het geval. Ik geloof er echt in dat elke vrouw kan squirten, maar dat je tijd moet nemen om je lichaam te ontdekken.

Ik schaam me totaal niet voor mijn werk. Maar er is een verpreutsing gaande: er is zo’n taboe op porno, überhaupt al op blote borsten. In de jaren tachtig was dat minder. Gelukkig heb ik niet veel last van online haat. Als iemand me ‘een hoer’ noemt, wijs ik erop dat hij degene is die naar mijn films kijkt. Dat zou hem een hoerenloper maken.”

Elke dag squirten: een fantasie of realiteit?

“Door mijn video’s krijg je misschien het idee dat squirten iets is wat helemaal vanzelf gaat, maar dat is niet per se het geval. Ik geloof er echt in dat elke vrouw kan squirten, maar dat je tijd moet nemen om je lichaam te ontdekken. Het is niet iets wat je na een paar harde stoten meteen kan.

En laat je door porno niet onder druk zetten om te moeten presteren. Dan lukt het zeker niet. Je moet juist erg ontspannen zijn. Als ik een tip kan meegeven, zou ik zeggen dat het allerbelangrijkste is dat je g-spot goed gestimuleerd wordt. Als je die niet vindt: maak met je vinger een haakje en druk tegen je bot aan, tot je een soort sponsje – je g-spot – voelt. Vervolgens moet je, ook al ben je ontspannen, je lichaam aanspannen. En wanneer je het gevoel hebt dat je moet plassen, hou het niet op, maar laat het stromen. Het vocht wat er dan uit komt, is geen plas.

Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je goed communiceert over wat goed voelt. Dat geldt ook voor mij als pornoactrice. Als je niet praat, kan je partner zich nog zo hard uitsloven, maar dan gebeurt er niets.

Porno kan de verkeerde indruk geven dat squirten heel gemakkelijk gaat, maar ik denk dat je er ook wat aan kan hebben: kijk naar hoe vrouwen masturberen, naar waar zij goed op gaan. Je kan daar een hoop van leren. Althans: als je naar de juiste porno kijkt. Jongeren die nu meer willen weten over seks, kijken vooral Amerikaanse porno. Dat is vergeleken met Nederporno veel harder en bruter. Jongeren die daar inspiratie uit halen, denken nu dat het normaal is om tijdens je eerste keer je hand om de keel van een meisje te leggen. Dat vind ik een probleem.”

Gaat het nooit vervelen?

“Nee, absoluut niet. Ik ben erg gelukkig met de soort porno die ik nu maak, vooral trio’s, gangbangs en fanbangs. Er zijn wel bepaalde dingen die ik niet wil laten zien: ik zou bijvoorbeeld nooit met anale seks op beeld gaan. Dat is iets intiems tussen mij en mijn man.

Ik heb wel eens een aanbieding gekregen om in Amerika porno te maken. Die markt is erg verziekt. Daar gaan jonge meiden de porno in omdat ze een hoop geld kunnen verdienen, maar na een paar films hebben ze het al gehad, omdat het zo’n giftige branche is. Toen ik voor een half jaar in Amerika zou gaan werken, moest ik eerst van alles aan mezelf veranderen: ik moest voller haar krijgen, slanker worden en ik moest eerst naar Amerikaanse porno kijken, zodat ik dat kon nadoen. Toen dacht ik: nou, ik ga mezelf echt niet veranderen. Ik ga niet voor drie ton werk doen waar ik niet van geniet. Ik zou niet authentiek kunnen presteren, het zou gewoon nep zijn. Ik zou een slecht voorbeeld zijn voor de mensen die kijken.

Ik begeleid nu meiden die net in de pornowereld beginnen. Ook al vind ik dat ik een droombaan heb, ik geef ze altijd mee dat het heel belangrijk om te weten waar je aan begint. Porno is iets wat altijd online blijft staan. Soms zeg ik: probeer even eerst een video uit, daarna kan je nog altijd evalueren of je dit wil blijven doen. We kiezen de eerste acteur met wie ze samen filmen altijd samen uit, want ik vind het belangrijk dat ze die wel zien zitten. Dan leg ik ze stap voor stap uit wat ze kunnen verwachten.

Toen ik net begon, kwam ik meteen bij Kim Holland terecht. Dat stelde me gerust, want ze heeft een goede naam in de pornowereld. Mijn eerste gesprek was echter met een man. Dat vond ik gek en niet prettig. Maar ik stond wel meteen sterk in mijn schoenen. Ik heb toen ook geleerd hoe belangrijk het is om duidelijk je grenzen aan te geven, ook op de set.

Ik ben nog lang niet van plan om te stoppen met mijn werk. Mijn vriend is er nog steeds oké mee, en ook mijn ouders zijn op de hoogte. In het begin waren ze wel verbaasd en dachten ze zelfs dat ik gedwongen werd om dit werk te doen, maar nu begrijpen ze het. We hebben afgesproken geen details over mijn werk te bespreken, maar mijn moeder zei onlangs lachend: “Je gaat niet weer met dertien man op de film, he?” Ze houdt het dus goed in de gaten. Ik heb niets meer te verbergen.

Ik doe dit werk niet alleen omdat ik het ontzettend geil vind, maar ook voor mijn fans. Omdat zoveel mensen genieten van mijn squirten, voel ik me erg speciaal. Voor mij voelt squirten op camera niet als werk, maar als een passieproject.”