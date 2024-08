Een pornocameraman loog tegen vrouwen over het online komen van hun seksscènes

Een cameraman van het Amerikaanse pornobedrijf Girls Do Porn heeft deze week in de rechtbank toegegeven dat hij heeft gelogen tegen vrouwen die hij heeft gefilmd: ze werden beloofd dat de video’s waarin ze seks hadden nooit zouden worden vrijgegeven.

22 vrouwen hebben een aanklacht ingediend tegen eigenaar Michael Pratt, cameraman Matthew Wolfe en regisseur en hoofdrolspeler Ruben ‘Andre’ Garcia. Ze zeggen dat ze eigenlijk dachten dat ze materiaal voor modellenwerk zouden opnemen, maar dit er uiteindelijk op uitdraaide dat ze in hotelkamers terechtkwamen en daar seks hadden, en dat de opnames hiervan verder niet gedistribueerd of gepubliceerd zouden worden.

De advocaten van de vrouwen zeggen met minstens honderd vrouwen te hebben gesproken die met Girls Do Porn te maken hebben gehad, en allemaal met soortgelijke ervaringen hadden.

De vrouwen zeggen dat ze te horen kregen dat de video alleen in beperkte oplage op dvd zou verschijnen, en dat niemand die ze kenden het ooit te zien zou krijgen. Vlak na de opnames werden de video’s echter al geüpload op Pornhub en YouPorn, en werden de vrouwen belaagd door kijkers, die aan hun gegevens waren gekomen via de wikisite PornWikiLeaks – die overigens niet meer in de lucht is.

Volgens NBC 7 in San Diego, waar de rechtszaak nu twee weken loopt bij het Hooggerechtshof, getuigde Theodore ‘Teddy’ Gyi dat hij geïnstrueerd was door de eigenaren om de vrouwen te vertellen dat de video’s nooit online zouden verschijnen. Hij gaf ook aan dat hij Garcia talloze keren heeft horen beweren dat de video alleen op dvd beschikbaar zou zijn, in Australië.



In een video-getuigenis die op 22 januari werd afgenomen als deel van de faillissementsprocedure van Wolfe, bevestigde Gyi ook dat hij Garcia geregeld aan vrouwen heeft horen vertellen dat de video’s niet online zouden komen. “Iets van vijf tot tien keer,” zei hij.

In de rechtsdocumenten van juli wordt Gyi genoemd als iemand die Girls Do Porn inhuurde om man-vrouwscènes te filmen, terwijl hoofd-cameraman en mede-eigenaar Matthew Wolfe zich zou richten op het recruiten voor en filmen van hun spin-offbedrijf Girls Do Toys (seksscènes waar geen mannelijke acteurs in voorkwamen). “Gyi is bij veel shoots in de hotelkamers aanwezig geweest,” aldus de aanklager. “Garcia vroeg hem echter vaak of hij de ruimte wilde verlaten als hij de modellen betaalde en contracten liet ondertekenen.

De getuigenis is belangrijk voor de aanklagers, aangezien Gyi een van de weinige mensen is die aanwezig was bij het filmen, maar niet een van de oprichters van Girls Do Porn is. Het bevestigt de verhalen van meerdere vrouwen die zeggen dat ze alleen aan de video’s meededen omdat de regisseur en de eigenaren ze hadden beloofd dat de beelden alleen in een fysieke winkel aan de andere kant van de wereld zouden belanden.

“Hij zei dat we voor een half uurtje seks vijfduizend dollar zouden krijgen,” zei een van de vrouwen in de rechtszaal volgens NBC 7, waarmee ze verwees naar Pratt of Garcia. “Hij zei meerdere keren dat het niet online zou komen, en alleen op dvd in Australië en andere landen. Toen ik vroeg of hij nog ander modellenwerk voor me had, zei hij nee.”

Afgelopen maand onthulde Motherboard dat er op Pornhub veel video’s hebben gestaan waarin vrouwen voorkwamen die daar niks van wisten, en dat dit intimidatie en doxing in de hand heeft gewerkt. Sommige van deze video’s, die op het officiële Girls Do Porn-kanaal zijn geplaatst, waar Pornhub al jarenlang een samenwerking mee heeft, zijn tientallen miljoenen keren bekeken. Pornhub heeft inmiddels een aantal van deze video’s verwijderd, en ook de logo’s van Girls Do Porn van de partnerpagina gehaald.