Een potje knokken met de Feminist Fight Club

Alles wat ze wilde was een potje vechten. Tenminste, dat was Phoebe Patey-Fergusons oorspronkelijke idee achter Femme Feral, een feministische fight club waar plek is voor verzet, performance en noise punk.

Samen met haar vriend Anna Smith richtte de Londense Patey-Ferguson de vechtclub op, vlak nadat de UK zichzelf uit de Europese Unie had gestemd. Allebei voelden ze veel woede over hoe het eraan toeging in de wereld op dat moment.

In de UK worden vrouwen en mensen die zich als femme identificeren door de conservatieve regering in het nauw gedreven. Er wordt flink gekort op blijf-van-mijn-lijfhuizen in het hele land, en er heerst steeds meer armoede onder vrouwen, meer dan onder mannen. En de man die mogelijk Theresa May op gaat volgen, heeft toegegeven tegen abortus te zijn, zelfs in verkrachtingszaken.

Maar in plaats van bij de pakken neerzitten, besloten de vrouwen hun woede om te zetten in een potje worstelen in de studio die ze samen delen in Oost-Londen.

Foto door Rowan Wigley, eigendom van Femme Feral

“Het was een manier om onze kwaadheid te uiten en er iets productiefs mee te doen,” zegt Patey-Ferguson. “We wilden deze woede delen en ook veel ruimte geven. Bijna als reactie op het idee dat je als vrouw aardig moet zijn, en rustig ergens moet gaan zitten en je mond moet houden.”

Al binnen een paar maanden groeide Femme Feral uit naar wat Patey-Ferguson een “queer-femme strijdmacht” noemt. Iedereen die zich identificeert als vrouw mag erbij, en een totaal gebrek aan worstelervaring wordt niet alleen aangemoedigd maar zelfs omarmd.

“We willen juist niet heel goed worden, want we willen dat mensen zich altijd kunnen aansluiten,” zegt Patey-Ferguson. “Je voelt je kwaad en gaat er gewoon voor. Ik denk dat veel van die energie heel oprecht is en vanuit een instinctieve plek komt. Het is geen show die je wil laten zien, maar iets dat heel diep in je zit.”

Inmiddels biedt Femme Feral een veilige plek om met elkaar op de vuist te gaan voor een hele hoop leden. Broadly ging langs in Oost-Londen om een van hun worstelavonden te bezoeken.