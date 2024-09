Een praatje met de vrouw die haar huis omtoverde tot Coca-Cola-museum

Ik ben nooit fan geweest van pretparken zoals Disneyland. Als kind bracht ik het liefst al mijn tijd door in het huis van Pat Reidy.

Pat is een vriendin en collega van mijn ouders. Ze woont sinds de jaren zeventig in de Mexicaanse stad Xalapa, in een huis dat de droomspeeltuin van ieder kind is. Het staat vol met video’s, halloweenspulletjes, een waterbed en miljoenen andere kleine waardeloze dingetjes. Maar het beste onderdeel is haar Coca-Cola-collectie.

Vroeger, toen het nog gewoon een persoonlijke verzameling was, noemde ze het al haar ‘Coca-Cola-heiligdom’, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een museum. Letterlijk: er staat een gigantisch bord bij de voordeur met daarop ‘Pat’s Coca-Cola Museum’.

Ik had haar jarenlang niet gezien, dus ik besloot haar een bezoekje te brengen om bij te kletsen.

Het eerste dat ik zie als ik haar huis binnenloop, is dat er aan de muur een kruisbeeld hangt, volledig gemaakt uit colablikjes.

MUNCHIES: Hoi Pat. Ik zie dat je liefde voor Coca-Cola nog steeds aanwezig is. Wat vind je zo fantastisch aan het drankje?

Pat Reidy: Nou, eigenlijk vind ik de smaak gewoon heel lekker, maar Coca-Cola heeft ook een van de beste publiciteitscampagnes ter wereld. Het is internationaal, intelligent, en ze halen alles uit de kast om hun merk te promoten. Mensen zien een T-shirt, speelgoed, een poster of wat dan ook, en ze willen cola drinken. Coca-Cola heeft de Kerstman bedacht: hoe kan een mens daar niet van houden?

Wat een mooi shirt heb je aan! Ik heb een hele collectie Coca-Cola-kleding. Ik draag deze nu omdat het heel warm is, maar ik heb ook nog truien, andere shirts, en een badjas. Mijn favoriete item is een trui met een ijsbeer erop en waar ‘Coca-Cola’ op staat. De ijsbeer is mijn favoriete personage. Hij is zo schattig.

Wanneer begon je fascinatie voor Coca-Cola? In 1975, toen ik een vriendje had dat in Amerika woonde. Hij werkte voor Coca-Cola en had toegang tot al het promotiemateriaal dat gebruikt werd in marketingcampagnes. Telkens als hij me kwam opzoeken, gaf hij me iets cadeau wat ik als decoratie in huis uitstalde.

Dus je bent veertig jaar geleden begonnen met het verzamelen van Coca-Cola-spullen? Ja. In het begin breidde ik zelf de collectie uit door Coca-Cola-spulletjes te kopen. Ik woonde toen in een appartement en maakte daar mijn eigen Coca-Cola-hoek. Daarna wilde ik het wat serieuzer aanpakken en mijn eigen museum openen, dus ik begon intensief te zoeken naar spulletjes die op een of andere manier te maken hadden met Coca-Cola.

Waar vind je al die spullen? Ik heb alles dat Coca-Cola vrijgegeven heeft in Mexico sinds ik hier woon; ik heb zelfs een paar dingen van voor die tijd. Mijn vrienden en andere mensen die ik ken brengen elke keer iets mee als ze op bezoek komen. En als ik reis, zoek ik naar Coca-Cola-souvenirs. Zo heb ik deze beer gekocht toen ik op reis was. Ik moest een koffer vol kleding achterlaten omdat ik anders hem niet kon meenemen.

Wat is je favoriete item uit je collectie? Dit krakkemikkige, balvormig Coca-Cola blikje. Ik gaf privélessen Engels aan de zoon van mijn buurvrouw, omdat hij telkens lage cijfers scoorde en daardoor zijn jaar niet zou halen. Door mijn bijlessen gingen zijn cijfers ineens flink omhoog. Om me te bedanken wilde hij me een blikje Coca-Cola geven in de vorm van een voetbal, maar zijn vrienden begonnen er tegenaan te schoppen, waardoor het vervormde. De jongen was er verdrietig over, maar zijn moeder zei dat-ie het toch maar moest geven. Ik vond het geweldig. Ik heb veel dingen die veel geld waard zijn, maar dit is mijn lievelings.

Welke voorwerpen zijn het meeste geld waard? Ik heb antieke dingen uit de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Bijvoorbeeld een flesje uit den negentiende eeuw, uit San Francisco, of deze ‘boom van cola’s’. Die heb ik zelf gemaakt: de takken bestaan uit colaflesjes uit verschillende landen. Elk flesje heeft een ander label. Ik vind het prachtig.

Hoeveel geld heb je in totaal uitgegeven aan je collectie? Genoeg. Ik probeer zoveel mogelijk dingen op vlooienmarkten te kopen, veel van mijn items waren cadeautjes, en ik maak ook veel dingen zelf in plaats van ze te kopen. Creatief zijn vind ik geweldig. Wil je trouwens een cola?

Ja, lekker. Hoe kan ik een professioneel Coca-Cola-drinker worden? Je moet het altijd ijskoud drinken, uit een glazen fles of een blikje. Nooit uit een plastic flesje. De beste cola komt uit een klein glazen flesje.

Hoeveel cola drink je op een dag? Ik drink het nu niet meer zoveel, misschien één flesje per dag. Daar geniet ik echt van. Op een feestje of een speciale gelegenheid drink ik meer. Toen ik vroeger les gaf, dronk ik met gemak vijftien cola om de dag door te komen.

Was dat niet slecht voor je gezondheid? Welnee. Er was toen geen veilig drinkwater en watertanks werden ook niet verkocht. Daarom dronk ik cola. Ik kookte er zelfs mee.

Wat kook je met cola? Van alles, ik heb zelfs speciale kookboeken. Mijn specialiteit is een hamburger. Ik bak de burger in cola in plaats van olie, en doe daar een beetje Engelse saus, peper, knoflookzout, en ui bij. Heerlijk! Ik noem het Pat’s hamburger.

Wat ben je van plan om met je museum te doen? Dit museum zal voor altijd blijven bestaan. Ik blijf spulletjes kopen en verzamelen. Veel dingen heb ik dubbel, omdat ik niks wil afslaan als ik het cadeau krijg. Deze verzameling is mijn leven en ik ben soms wel bang dat er wat mee gebeurt. Daarom mogen alleen mijn vrienden en ik hier binnen. Maar heel soms laat ik het aan anderen zien, de directeur van Coca-Cola bijvoorbeeld, maar over het algemeen is het alleen voor mensen die ik goed ken.

Bedankt, Pat.