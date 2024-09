Een praktische gids om normaal te doen

De onderhandelingen over de nieuwe kabinetsformatie zijn in volle gang, maar van één ding kunnen we wel uitgaan: Mark Rutte gaat opnieuw als leider van Nederland het land nóg normaler proberen te maken. Dat betekent dat je maar beter zo snel mogelijk begint met zo normaal mogelijk doen, want voor je het weet staan de legers van Rutte voor je deur om je van je bed te lichten, en je in de kerkers voor abnormale mensen te gooien. Bedenk je hierbij dat Rutte de normaaldoenlat zelf bijzonder hoog legt door Mark te heten, witte overhemden te dragen, U2 te luisteren en Mark te heten.

Sander Ettema maakte een gids om je te helpen.