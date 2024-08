Een praktische gids om zelf wiet te kweken in België

We gaan eerlijk zijn: je eigen wiet kweken en roken is nog bevredigender dan het pannenkoekenrecept van je grootmoeder klaarmaken. Als gelegenheidsgebruiker was ik het beu mijn geld te moeten uitgeven bij de plaatselijke dealer, terwijl ik eigenlijk niet eens wist wat er in zat. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de wiet elke keer of waardeloos was, of me slecht liet voelen. Ik besloot het heft in eigen handen te nemen en begon mijn eigen cannabis te kweken – op de meest natuurlijke manier mogelijk.

Ter herinnering: de Belgische wet staat één plant per volwassene toe voor persoonlijk gebruik.

Zaden

Laten we beginnen bij het begin. Zaden van goede kwaliteit liggen aan de basis voor de hoop op een geslaagde oogst. Aangezien het Belgische klimaat gematigd oceanisch is, zijn onze zomers relatief koel en vochtig. De gemakkelijkste manier om te beginnen is met zogenaamde “autoflowering” (of zelfbloeiende) zaden. Deze zaden zijn niet afhankelijk van een lichtcyclus en groeien sneller dan de klassieke, gefeminiseerde zaden. Met deze zelfbloeiende zaden kan je ervan uitgaan dat je 60 tot 90 dagen na de ontkieming kunt oogsten. De conventionele, gefeminiseerde zaden zijn wél afhankelijk van een lichtcyclus: het kan dus zes maanden duren vooraleer je deze batch kunt oogsten. Een ander groot voordeel van de zelfbloeizaden is het onderhoudsgemak van de planten. Het zijn de meest veerkrachtige en veelzijdige van alle cannabisplanten. Kortom, dit is de beste optie om mee te starten. In België begin je best eind mei, begin juni te zaaien, maar als je voor de zelfbloeizaden kiest kan je begin juli nog perfect beginnen.

Lachen of slapen?

Iets anders waarmee je rekening mee moet houden als je zaden koopt, is het effect waarnaar je op zoek bent. Om het simpel te houden, er zijn twee soorten: indica en sativa. Het verschil tussen de twee zit ‘m in het gevoel. Sativa bezorgt je een cerebrale high met stimulerende en opwekkende effecten, terwijl de indica eerder voor een lichamelijke stone en een gevoel van ontspanning zorgt. Ook belangrijk: indica groeit gemakkelijker en vergt minder tijd dan sativa. Maar er zijn ook soorten die de twee combineren, zoals White Widow of Pineapple Express.

Substraat

Het substraat, of de “voedingsbodem”, is de grond waarin je zaden geplant moeten worden. Het is belangrijk dat die grond rijk is aan voedingstoffen en verschillende elementen bevat. Het beste substraat bestaat uit een mix van drie dingen:

– Potgrond met perliet en/of kokosvezels: een luchtdoorlatende voedingsbodem waarin de wortels van de plant de vochtigheid van de grond goed onder controle kunnen houden

– Turf: verhoogt de hoeveelheid organisch materiaal in je voedingsbodem en zorgt ervoor dat planten snel groeien

– Compost, al dan niet zelfgemaakt: verbetert de kwaliteit van de grond en bevordert de groei dankzij bepaalde aanwezige elementen zoals fosfor, stikstof en kalium

Pothead

Ik gebruik zelf altijd terracotta of plastic potten, zodat ik m’n planten gemakkelijk kan verplaatsen. Het voordeel van deze potten is dat ze goedkoop en in vele maten verkrijgbaar zijn. Over grootte gesproken: volgens mijn jarenlange expertise is de ideale grootte van zo’n pot tussen de 15 en 20 liter. Daarin heeft de plant genoeg plaats om uit te groeien tot een stevig en robuust exemplaar. Als je discreet probeert te zijn, of er gewoon voor wilt zorgen dat je plant niet te veel plaats inneemt, gebruik dan kleinere potten. Om te voorkomen dat er water op de bodem van je pot belandt, gebruik je best hydrokorrels. Die leg je op de bodem van je pot, nog voor je het substraat erin kiepert. Er bestaan ook zakken in geotextiel om overtollig water af te voeren en je wortels te verluchten, maar als je je planten niet te veel water geeft en hydrokorrels gebruikt, heb je die eigenlijk nergens voor nodig.

Nog een tip: verpot de zaden niet meer nadat je ze geplant hebt. Omdat de plant een korte levenscyclus heeft, kan hij verlamd raken als je hem stress bezorgt door ‘m te verhuizen. Die verlamming maakt dat de productie van je plant afneemt, of in het ergste geval zelfs afsterft. Plant je gekiemde zaden dus onmiddellijk op hun eindbestemming.

Zaden ontkiemen

En dan nu tijd voor het serieuze werk. Eerst en vooral heb je keukenpapier nodig en twee borden of een plastic doosje met (heel belangrijk) een deksel. Leg het keukenpapier op de bodem van het doosje (of het bord), zodat je een soort van tapijt creëert waarop je straks zorgvuldig de zaadjes kunt draperen. Vervolgens bevochtig je het papier (maak het niet té nat, dan kunnen de zaadjes verdrinken) en leg de zaadjes erop. Bedek de zaden met een tweede stuk keukenpapier en bevochtig opnieuw. Zet de borden op elkaar (bovenkanten naar elkaar toe) of sluit het plastic doosje en zet op een donkere plaats met een temperatuur van +/- 20°C. Na twee tot drie dagen zullen je zaadjes ontkiemen – soms duurt het ook wat langer, geen stress.

Volgende stap. Als de zaden ontkiemd zijn, plant je ze zo’n halve centimeter onder de grond. Zorg ervoor dat de stengel naar beneden is gericht en de zaadhuls naar boven. Na twee tot vijf dagen zal de stengel van je plant uit de grond komen schieten. Ik raad je ook sterk aan om de planten de eerste tien dagen binnenshuis onder een lamp te zetten. Zo vermijd je te sterke zonnestralen en een temperatuurschommelingen tussen dag en nacht.

Water water water

Als er één ding is waar je goed op moet letten, dan is het water geven. Cannabisplanten hebben veel water nodig, maar kunnen niet tegen overbewatering. Voor autoflowering planten is het beter om elke dag een beetje water te geven in plaats van een grote hoeveelheid per keer, zoals bij fotoperiodieke planten – al is niet iedereen het hierover eens. Een simpele truc: steek je vinger 3-4 centimeter in de grond. Als het substraat vochtig aanvoelt aan het topje van je vinger, geef dan geen water. Als het droog aanvoelt, geef je wel water.

100% organische meststoffen

Nog een tip: stay hydrated. Drink (veel) koffie en vang je urine op in een potje, want net als koffiedik is urine een goede, natuurlijke meststof. Let wel op dat je niet te veel gebruikt, want het kan je dierbare plant verpesten. Koffiedik kan je bovenaan de aarde aan de voet van je plant leggen. Koffiedik geeft voedingsstoffen af en heeft een lichtwerend effect, maar gebruik het met mate. Wat de urine betreft: vang het kostbare goud op en verdun het met water. Idealiter meng je een liter urine met tien liter water – niet noodzakelijk afkomstig uit één straal, natuurlijk. Bewater je planten tijdens de groei een of twee keer per maand met deze oplossing. Nog een tip: rommel niet te veel met meststoffen als je er niet veel vanaf weet.

Planten knippen op het juiste moment

Zodra de bloeiperiode is begonnen, moet je letten op de kleurevolutie van de trichomen. Dit zijn de kleine witte “druppels” die op de vrucht van je plant zullen verschijnen. Om echt professioneel te werk te gaan, schaf je je best een soort van vergrootglas of microscoop aan. Op die manier kan je de trichomen tegen het einde van de bloei dagelijks van dichtbij in het oog houden.

Er zijn verschillende tekenen die wijzen op het einde van de bloeiperiode. Ten eerste beginnen de stampers, de haartjes die aan de toppen (de wietkoppen) hangen, donker te kleuren. Ten tweede beginnen de grootste bladeren te vergelen en te verdorren, wat volkomen normaal is aan het einde van de bloei. En het laatste teken waarop je moet letten, is de overgang van kleur bij ten minste de helft van de trichomen: hun kleur evolueert van wit naar melkwit.

Drogen en harden

De laatste en meest bevredigende stap is het drogen. Na maanden van hard labeur, kun je eindelijk die mooie knoppen zien, maar je moet geduld hebben. Er zijn twee stromingen als het gaat om het drogen van cannabisplanten. Sommigen zullen je vertellen dat je de hele plant ondersteboven moet ophangen aan de voet, om de hars naar de koppen van de plant te laten stromen. De andere oplossing is alle bladeren afsnijden voordat de toppen worden gedroogd. Het voordeel van deze techniek is dat ze tijd bespaart: de toppen zijn na een week volledig droog. Maar het beste alternatief is om te harden. In principe laat je de toppen ongeveer 5 dagen drogen en dan doe je ze dan in een luchtdichte pot die je elke dag gedurende 15-20 minuten opent en dit gedurende ongeveer een maand.

Deze gids is uiteraard niet volledig. En vergeet niet dat het jaren van oefening vergt om een perfecte symbiose van de verschillende elementen te bereiken. Maar ‘t komt er eigenlijk op neer dat je plant liefde en vers water nodig heeft.

