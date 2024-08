Een praktische gids voor als je naar een klimaatdemo gaat

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Dit is een aangepaste versie van dit artikel.



Misschien had je tot nu toe altijd wat beters te doen dan universiteitsgebouwen bezetten of met fakkel in de hand marcheren tegen een of andere sociale ongelijkheid. Misschien ga je daardoor aankomende zondag voor de eerste keer (of voor de tweede of derde keer) in je leven demonstreren, tijdens de Klimaatmars in Amsterdam. Om duidelijk te maken dat de planeet gered moet worden, in plaats van gesloopt.

Een prima zondagbesteding, maar hoe pak je dit precies aan – als demonstreer-noob die z’n eerste stapjes in het activismeschap zet? Je kunt maar beter goed beslagen ten ijs komen. Ik sprak mensen die hier wel veel ervaring mee hebben: activistische studenten en een gespecialiseerde activisme-advocaat. Zo ontstonden de volgende praktische tips voor demonstreren in het algemeen, waar je ook een hoop aan kunt hebben voor als je zondag, of de donderdag daarop, of ergens in de toekomst gaat demonstreren voor het klimaat.

Klimaatmars in Amsterdam, 14 februari | Foto door de auteur

Wat trek je aan?

Het kan in Nederland al gauw takkeweer zijn als je de straten op gaat. Draag laagjes, want het systeem omver werpen gaat een stuk lastiger als je rillerig en verkleumd bent, maar als er opeens een warm zonnetje doorbreekt (zoals deze winter schrikbarend vaak gebeurt) wil je ook niet staan te pekelen. Draag goede, waterdichte schoenen, en zeker geen open schoenen, want in mensenmassa’s kan het zomaar gebeuren dat er iemand op je teen gaat staan.

De klimaatdemonstraties zijn (in elk geval vooralsnog) qua sfeer vrij ontspannen. Mocht je echter iets gaan doen wat eigenlijk niet mag, zoals iets onder kalken, dan kun je eventueel een doek voor je snufferd doen om anoniem te blijven. De politie houdt bij stevigere protesten vaak een smoelenboek bij en ze pikken je er zo uit als je iets doet (of ooit gedaan hebt) wat ze niet bevalt. Weet wel dat de politie je waarschijnlijk een stuk nauwlettender in de gaten houdt, als je je gezicht verstopt.

Verder kan het in sommige gevallen handig zijn om je op een bepaalde manier te kleden, om iets uit te stralen. Bijvoorbeeld: toen er in de media steeds meer verhalen opdoken dat de studenten die het Maagdenhuis bezetten in werkelijkheid vooral krakers en ongure types waren, trokken veel studenten tijdens een demonstratie hun meest studentikoze pak aan (en hoogleraren hun toga) om dit beeld te ontkrachten.

Klimaatdemonstratie op het Malieveld, 7 februari | Foto door Salih Kilic

Mentale voorbereiding

Bedenk je dat demonstreren niet eng is, maar zelfs best wel dope en iets dat gewoon mag. Wel slim: bedenk van tevoren hoe ver je wil gaan, en wat je doet in het uiterste geval dat het uit de hand loopt. Het is moeilijk om heldere beslissingen te maken als er chaos ontstaat, en er adrenaline door je lijf giert.

Bedenk daarbij ook in welk stadium het protest zich bevindt; een demonstratie staat nooit op zichzelf. Meestal begint het met demonstreren, en hopelijk onderhandelen. Als dat allemaal niets uithaalt kan er worden overgegaan op verdergaande vormen, zoals in het geval van studentenprotesten bezettingen. Dat is wat radicaler, maar kan effectiever zijn. Het is namelijk nogal kostbaar en ronduit vervelend om een groep mensen uit een gebouw te krijgen, waardoor je je onderhandelingspositie vergroot. Je kunt ~de vijand~ zeggen dat je ze die moeite wil besparen door weg te gaan, mits daar toezeggingen tegenover staan.

Wat neem je mee?

Het liefst niet te veel, want je wil niet urenlang met een zware tas sjouwen. Genoeg water is het belangrijkste, misschien een krentenbolletje en iets met suiker voor wat energie als het allemaal lang duurt. Een rookbommetje of een fakkel ziet er tijdens een demonstratie altijd sick uit, maar aangezien je de straat op bent gegaan om het milieu te redden is dát misschien nou net geen goed idee.

Borden en spandoeken

Foto door de auteur (via)

Spandoeken en borden zijn meestal iets waar de organisatie van een demo zich mee bezighoudt, maar hoe meer borden hoe beter, dus knutsel van tevoren een sterk bord of spandoek in elkaar om mee te nemen. Misschien lukt het je om iets te verzinnen dat nóg meer indruk maakt dan ‘Het is stom’. Ter inspiratie kun je bijvoorbeeld eens een kijkje nemen op het internet, of dit VICE-artikel met een paar door ons bedachte slogans en plaatjes. Vermijd borden en spandoeken die je krijgt uitgereikt van politieke partijen die een wit voetje proberen te halen bij jong activistisch grut. Laat je mening niet kapen voor politieke doeleinden door bijvoorbeeld met een Jesse Klaver-vlag te gaan lopen zwaaien.

<3 dit bord en deze klimaatspijbelaar | Foto door Salih Kilic

Media

De media zijn je vrienden en je vijanden. Over het algemeen wil je met een demonstratie zoveel mogelijk aandacht genereren voor het punt waarvoor je demonstreert. Het kan dus slim zijn om je demo zoveel mogelijk aan de grote klok te hangen, via Facebook, Instagram, persberichten, enzovoorts. Media is aandacht.

Tegelijkertijd kunnen media je demonstratie ook op een manier framen die ongunstig is. Bijvoorbeeld: die domme kinderen zijn hartstikke hypocriet want ze eten zelf een milieuvervuilend hamburgertje bij McDonald’s (zie dit Telegraaf-filmpje). Of die domme kinderen geven geen fuck om het klimaat maar willen alleen spijbelen (zoals hier).

Het is in elk geval belangrijk om goed te weten waar je voor demonstreert (zie onder onderstaande video), zodat als er een vraag van een verslaggever komt, je niet voor joker staat. Verder wijst de organisatie van een demonstratie meestal een mediawoordvoerder aan, dus daar kun je altijd naar verwijzen. Zorg ook dat je altijd in staat bent een vieze boer te laten voor als er onverwachts een verslaggever van Powned een microfoon in je gezicht duwt.



Weet waar je voor demonstreert

In 1992 besloten landen voor het eerst om minder koolstof uit te gaan stoten. Het was toen al algemeen bekend onder wereldleiders dat te veel CO2 in de atmosfeer het klimaat onomkeerbaar zou opwarmen. Dankzij een niet aflatende desinformatiecampagne van de grote oliebedrijven kon het meeste klimaatbeleid in de jaren daarna worden geblokkeerd. Het gevolg hiervan was dat de aarde gestaag bleef opwarmen. Wetenschappers sloegen alarm, en in 2015 sloten 174 landen het Akkoord van Parijs. In dat verdrag is afgesproken dat de wereld niet meer dan 1,5 graden mag opwarmen. Alle landen ter wereld moeten in 2050 koolstofvrij zijn, waarbij de rijke, meest vervuilende landen het initiatief moeten nemen. Vorig jaar bleek echter opnieuw dat de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer sneller stijgt dan ooit. Als we zo doorgaan kan de wereld aan het einde van de eeuw wel drie tot vijf graden warmer zijn. Nederlandse politici beloven zich aan de afspraken van het Klimaatakkoord te houden, maar ondertussen heeft Nederland de op-een-na vieste economie van Europa. Er moet dus een veel strikter klimaatbeleid komen – liever gisteren dan vandaag. (Met dank aan Motherboard-editor Wester van Gaal voor deze heldere doch angstaanjagende alinea!)



Juridische tipjes

Zoals gezegd is de sfeer bij de huidige klimaatprotesten ontspannen, en de kans dat de politie een waterkanon inzet is vooralsnog bijzonder klein. Toch is het slim om een klein beetje te weten wat bij demonstreren in het algemeen de juridische haken en ogen zijn.

Allereerst: in principe heeft iedereen recht om te demonstreren. De politie kan je arresteren wanneer 1) gevonden wordt dat het verkeer belemmerd wordt, 2) wanneer er dreiging is voor wanordelijkheden, of 3) wanneer de gezondheid van anderen in gevaar is. Nou zijn die dingen nogal ruim te interpreteren (als je met een groep over straat loopt zal je al snel een paar fietsers belemmeren), dus is er een groot grijs gebied. Er is dus altijd een risicootje, hoe klein ook. Dat risico wordt pas echt groot al je oproept tot geweld of zelf geweld gebruikt, en ook als je je in een gewelddadige groep bevindt kan jij meegenomen worden door de knuppelbrigade van Vadertje Staat.

Foto door Salih Kilic

Wat te doen als je tijdens een demonstratie wordt gearresteerd

Als je denkt dat je risico loopt om aangehouden te worden, is het slim om van tevoren even een gespecialiseerde advocaat te bellen, zoals advocaat Willem Jebbink (die ik voor dit artikel sprak). Het is zelfs weleens gebeurd dat iemand die op het punt stond gearresteerd te worden hem opbelde, de telefoon aan de agent gaf, en na een gesprekje weer mocht verder demonstreren. Schrijf het nummer van je advocaat op je arm of been, want in de cel wordt alles van je afgenomen.

Word je gearresteerd, dan is het natuurlijk lachen om het nog even op een flink potje worstelen te zetten, alleen is dat niet aan te raden omdat je dan een zelfstandig strafbaar feit pleegt (‘wederspannigheid’).

Eenmaal op het politiebureau zijn er twee dingen heel belangrijk: spreek nooit met de politie voor je een advocaat hebt gesproken, denk nooit: ik los het zelf wel even op. Ga ook nooit zomaar akkoord met een geldboete of strafbeschikking door ergens een handtekening onder te zetten. Je kan daarmee onherroepelijk afstand doen van je rechten, en het kan zijn dat het op je strafblad staat, wat gevolgen kan hebben voor als je ooit gaat solliciteren en je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebt.

Overleg dus altijd eerst goed met je advocaat. Ook als de vrijheid lonkt is de langere termijn is altijd belangrijker dan snel weer vrij zijn.

Dit alles is zeer hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde als je de straat op gaat voor het redden van het planeetje, maar dan weet je het in elk geval maar. Veel succes!