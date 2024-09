Een printer in Amsterdam zet alle tweets van Trump in de fik

Dat Hillary Clinton beleefd aan Donald Trump vroeg om zijn Twitter te verwijderen, mocht helaas niet baten. Alhoewel het leuk is om af en toe eens goed te lachen om zijn wilde tweets, moet je de impact van 140 tekentjes niet onderschatten. Burned Your Tweet, een twitteraccount opgestart vanuit Amsterdam, onderneemt een tweede poging om Trumps account het zwijgen op te leggen. De pagina geeft Trumps tweets “de aandacht die ze verdienen,” aldus de bio van David Neevel, de pyromaan achter de pagina met inmiddels al bijna 24.000 volgers.

“Ik was de tweets van Donald Trump gewoon kotsbeu,” legt Neevel uit aan Creators. “Ik hield er gewoon niet van en ik vond het belangrijk om een manier te vinden om de tweets onder aandacht te brengen en er op een luchtige manier kritiek op te geven.” Hij ontwikkelde een robot die systematisch elke tweet van Trump print op een kassabonnetje. Vervolgens steekt een bebloemde Holland-aansteker de tweet in brand. Tot slot wordt een filmpje van deze rituele verbranding netjes getweet naar meneer de president.

Videos by VICE

“Ik wilde een robot dit laten doen voor mij, zodat ik er zélf – als statement – geen energie in hoefde te steken,” lacht de kunstenaar. “Dat was tenminste de bedoeling. Tot nu toe controleer ik wel eerst elk filmpje voordat het getweet mag worden, waardoor ik eigenlijk juist méér aandacht besteed aan de tweets van Trump.”

De kans dat Trump na een uitputtende dag anti-abortuswetten ondertekenen en zelfbruinende crème opsmeren zijn computer opent, de twitter van Burned Your Tweet bekijkt en en stopt met zijn misbaksels van 140 tekens, is natuurlijk niet groot. Maar dat maakt Neevel niet uit. “Dit robotje vertegenwoordigt de frustratie die stapels mensen voelen door Trumps belachelijke tweets,” legt Neevel uit. “Een hoop mensen zijn het echt kotsbeu en dit is een manier om je handen er niet aan vuil te maken en er toch kritiek op te geven.”

“Ik weet nog niet wanneer ik hiermee ga stoppen,” zegt Neevel. “Het moment dat hij zijn klepper houdt, zal ik pas ophouden.” En of het dan de beurt is aan de tweets van Geert Wilders? “Daar had ik nog niet aan gedacht, maar dat klinkt als een goed idee,” lacht de kunstenaar.

De tweets worden trouwens ritueel verbrand vanuit Random Studios in Amsterdam. “Je kan niet live bekijken hoe de tweets worden verbrand, maar ik zoek nog naar een locatie waar ik een openbare, pyromane robot kan plaatsen voor een groot publiek,” vertelt de kunstenaar. “Eerst moet ik alles alleen nog even brandveilig maken.”