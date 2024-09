Een psychologische inenting tegen desinformatie over het klimaat lijkt mogelijk

Als je gevaccineerd wordt, krijg je een verzwakte versie van een ziekte in je lichaam: net genoeg om een tolerantie op te bouwen voor het echte virus.

Sociaal-psychologen geloven dat een soortgelijke logica kan worden gebruikt om mensen in te enten tegen nepnieuws, met name tegen websites die onzin verspreiden over klimaatverandering.

Een nieuw onderzoek vergeleek reacties op feiten over klimaatverandering met reacties op populaire misvattingen. Wanneer het feitelijke materiaal meteen werd opgevolgd door nepnieuws, bleek dat het nepnieuws de correcte informatie compleet uit het hoofd van de lezer had verdrongen. Opinies over klimaatverandering waren weer terug bij af, waar ze waren voordat mensen in aanraking kwamen met de feiten.