Een psycholoog legt uit waarom mensen wel of niet besluiten te gaan stemmen

Er viel weinig te vieren het afgelopen jaar, wat misschien wel des te meer een reden is om je met volle toewijding te storten op het feest der democratie, dat op 17 maart plaatsvindt. Als een fles Stoli voor het schoolfeest, brengt VICE je in aanloop naar het festijn verhalen en video’s over de verkiezingen, in de campagne Kiezen met VICE.

Onderdeel van de campagne is deze videoreeks die VICE samen met de Open Universiteit heeft gemaakt, waarin we naar de aankomende verkiezingen kijken door de ogen van wetenschappers: een psycholoog, een klimaatwetenschapper en een informaticawetenschapper.

Videos by VICE

In deze aflevering spreken we Roy Willems, universitair docent psychologie aan de Open Universiteit. Hij vertelt wat vanuit de psychologie bezien redenen zijn voor mensen om te besluiten wel of niet te gaan stemmen. Want dat de politiek grote invloed heeft op onze levens is een feit, maar dat daarom ook 100% van de stemgerechtigden gaat stemmen, is dat desondanks niet. Roy legt uit hoe dit zit.