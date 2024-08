Ik heb vorige week mijn nieuwe iPhone ontvangen. Hij ziet eruit als een iPhone 8, tenminste als al de geruchten van de laatste maanden het bij het juiste eind hebben. Hij is kersenrood, heeft geen home-knop, en op de achterkant zitten twee camera’s onder elkaar. Prachtig. Je kunt er ook helemaal niets mee doen.

Een paar weken geleden ontdekte ik deze zogenaamde “dummy iPhones”. Misschien heb je er ooit zo één gezien in een elektronicazaak. Ziet er uit als de real deal, maar doet helemaal niets. Een paar smartphonereparateurs die ik volg hadden foto’s gedeeld van de iPhone 8 dummies die zij hadden gekocht van Chinese onderdelenleveranciers. Ik wist meteen dat ik er ook eentje moest hebben.

Deze mock-ups zijn gebaseerd op gelekte schetsen van de nieuwe iPhone. Ze worden verkocht aan Chinese accessoiremakers die zeker willen zijn dat hun hoesjes perfect op de nieuwe iPhone passen als die uitkomt. Je kan ze zelf kopen op sites zoals DHGate, een Chinese groothandelaar.

Image: Danny Brothers

Als je op DHGate naar “iPhone 8 Dummy” zoekt, vind je een handvol toestellen. Ik besluit te gaan voor eentje met de ronkende naam “Free shipping for iPhone 8 Plastic Dummy Mobile phone model 1:1 Fake Mould Only for Display Non-Working Dummy iPhone8 model.” Ik betaal er € 33 voor, en € 16 aan verzendingskosten. Sinds ik de telefoon heb ontvangen, is de prijs gezakt naar € 13, waarschijnlijk omdat de nieuwe iPhone binnenkort aangekondigd zal worden, en het nut van een dummy iPhone 8 dan nog kleiner wordt.

Image: Jason Koebler

Een week later arriveert mijn iPhone 8 Plastic Dummy Mobile Phone Model 1:1 Fake Mould Only for Display Non-Working Dummy iPhone 8 Model. Hij komt van een bedrijf dat VFD Qyle Guret Sheng Co Ltd heet. Hij zit niet in de befaamde Apple-verpakking, maar is ook niet cheap: hij zit in een goed verpakte witte doos die met bubbeltjesplastic beschermd is.

Image: Danny Brothers

De iPhone ziet eruit zoals de iPhone 8 er (vermoedelijk) zal uitzien. Dat is juist het punt. Hij is zwaar (het is gewoon een brok metaal en plastic, denk ik). Op de achterkant staat “iPhone” en het Apple logo (waardoor hij duidelijk in de categorie “namaak” valt). Er staat ook “Designed by Apple in Caldorued” – een naam die niet overeenkomt met eender welke plek op deze aardbol. Bedankt, Google Maps.

Image: Jason Koebler

De laatste week heb ik mijn iPhone altijd bij mij. Hij is beter dan mijn iPhone 7 Plus, omdat hij het perfecte tegenmiddel voor mijn smartphoneverslaving is. Hij geeft mij dat aangename, bekende gevoel van rondlopen met een grote rechthoek in mijn broekzak, maar dan zonder de stress van contante Twitter-notificaties, e-mails, en (een gebrek aan) iMessages. Ik heb ook minstens één nieuwe vriend kunnen maken door over deze aankoop te spreken in een sociale setting, en hem mijn iDummy te laten vasthouden.

Het is de perfecte telefoon. Echt een aanrader. A++++ would buy again.