Een robot tekende sterrenkaarten voor de komende 100.000 jaar

De Poolster, ook bekend als Polaris, is een handig middel voor navigatie. Toch zijn er maar enkelen die weten dat door de veranderingen in de draaiing van de aarde, de Polaris niet altijd de Poolster is geweest – of zal zijn. Deze gedachte ligt aan de basis van een nieuwe tentoonstelling met de naam Deep Future, die sterrenkaarten toont die door robots zijn getekend. De sterrenkaarten tonen wat de Poolster gaat zijn voor de komende 100.000 jaar, met intervallen van 10.000 jaar.

Deep Future ging in 2015 in première in Hotel Droog in Amsterdam, maar is nu voor het eerst in een volledige expositie te zien in The Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro. De internationale designstudio Tellart wilde robotica en programmering combineren met een analoge manier van kaarten maken. Hun robot maakte de kaarten door met bijenwas op een canvas te tekenen. Daarna dompelde Tellart het doek onder in kleurstof, zodat het de kleur kreeg van een traditionele blauwe sterrenhemel.

“We hebben onze eigen software gemaakt, gebaseerd op bestaande, open databases. Hiermee maakten we plannen van de sterrenhemel zoals die er elke 10.000 jaar op Nieuwjaarsavond om twaalf uur uit zou zien,” vertelt Matthew Cottam.

Cottam legt uit dat Deep Future ontstond nadat hij een zeiltrip maakte van de Azoren in de Atlantische Oceaan naar Portsmouth in Engeland. Tijdens deze reis navigeerde hij in eerste plaats met een sextant, de sterren, de zon en de maan. Om dit te kunnen doen, moest Cottam veel leren over navigatie op basis van sterren en de sterrenhemel op zich.

“Dat deed ons realiseren dat er een mogelijkheid was om een afbeelding te maken van hoe de toekomst eruit zal zien,” zegt Cottam. “Zelfs datgene wat we zien als het meest betrouwbare herkenningspunt voor navigatie, de Poolster, is eigenlijk helemaal niet zo permanent. Dat idee vonden we inspirerend.”

“Het project was eigenlijk een soort ‘nieuwjaarsexperiment’ en om die reden kozen we er ook voor om te kijken hoe anders de sterrenhemel eruit zou zien om de 10.000 jaar op nieuwjaarsavond om twaalf uur, en dat dus tienmaal. Daardoor konden we de verandering voor de komende 100.000 jaar zien,” vertelt Cottam. “We wilden eigenlijk een reeks poëtische beelden maken die de veranderbaarheid van dingen toont, waarvan we dachten dat ze permanent waren.”

“Deep Future is een abstracte en metaforische manier om naar de toekomst te kijken. Het toont aan dat hoe verder we kijken, hoe minder zeker we zijn,” zegt Cottam. “De volgende keer dat we op de Noordpool staan, zal de Poolster nog steeds op dezelfde plaats staan. In de toekomst zal dat alleen niet altijd zo zijn.

Deep Future is momenteel te zien in The Museum of Tomorrow tot 7 mei 2017.

