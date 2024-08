Eén rondje joggen maakt je al slimmer

Kon je maar slimmer worden als de robots in Westworld: even op een tablet wat IQ-punten toevoegen. Tot het zover is zullen we onze hersenen op de ouderwetse manier moeten hacken. Hoewel de resultaten dan minder indrukwekkend zijn – je zal niet na een dag Mandarijn kunnen spreken – zijn ze wel degelijk zinvol.

Door nieuw onderzoek weten we beter hoe mensen herinneringen creëren, creatief denken en informatie verwerken. Uit die onderzoeken blijkt dat als je jezelf deze makkelijke gewoontes aanleert, je scherper kunt nadenken en makkelijker onthoudt waar je je porno hebt verstopt de laatste keer dat je ouders op bezoek kwamen.

Ga lopen (een keertje maar)

Regelmatige cardio is gezond voor je. Mind=blown, oké, dit wist je al. Maar wat wèl interessant is: zelfs een eenmalig rondje joggen kan je al helpen zaken die je vlak daarvoor hebt geleerd beter te onthouden.

Voor een recent Australisch onderzoek moesten studenten een uur lopen of een uur de first-person-shooter Counter-Strike spelen. Het lijkt nogal voor de hand liggend dat lopen dan gezonder is, maar de onderzoekers wilden de fysieke stress van lopen vergelijken met de mentale stress van online door 10-jarigen neergeknald worden.

Beide vormen van stress kunnen het hormoon cortisol stimuleren, dat wordt geassocieerd met de vorming van herinneringen. Bij dit onderzoek kwamen er alleen door lopen genoeg hormonen vrij om echt te helpen bij het vasthouden van nieuwe informatie.

(Overigens geloven de onderzoekers ook dat door de verhoogde alertheid tijdens het gamen je hersenen zich vooral focussen op winnen, en niet op het onthouden van dingen die totaal niet gerelateerd zijn aan het heimelijk kapot knallen van digitale slechteriken.)

Stel je geest meer open (jawel)

Een vorm van meditatie die ‘Open-Monitoring’ wordt genoemd, kan je helpen nieuwe ideeën te bedenken, blijkt uit een recent onderzoek. Open-Monitoringhoudt in dat je jezelf toestaat om alle gedachten en gevoelens te ervaren die in je opkomen, in plaats van te focussen op één ding. Dat betekent dat je de meditatietijd niet gebruikt om je volgende vakantie te plannen: je merkt al je gedachten op en laat ze weer los.

Psychologen aan de Universiteit Leiden vroegen een aantal mediteerders om deel te nemen aan drie Open-Monitoring-sessies, steeds om de tien dagen. Zij scoorden veel beter op een standaard creativiteitstest, waarbij hen werd gevraagd om nieuwe manieren te bedenken om bijvoorbeeld pennen of bakstenen gebruiken. De onderzoekers geloven dat deze meditatie je hersenen traint om gedachten, die met elkaar strijden om aandacht, tegelijk vast te houden. Daardoor zou je nieuwe verbindingen maken en, als je geluk hebt, frisse ideeën bedenken.

Doodle

Het lijkt misschien praktischer om de notulen van een vergadering op je laptop bij te houden, maar je begrijpt beter wat er staat als je ze op papier uitschrijft, blijkt uit een onderzoek van Princeton. Psychologen lieten 79 studenten een reeks TED-talks kijken. De studenten die meetypten, namen het gezegde bijna letterlijk over. Maar mensen die hun aantekeningen op papier schreven, scoorden vervolgens beter bij tests over begrip van de inhoud van de praatjes. Een verklaring daarvoor is dat je hersenen op het moment van schrijven moeten beslissen wat belangrijk is, omdat je niet elk woord kan opschrijven.

Om dit proces nog wat te helpen, zou je ook tekeningetjes kunnen maken. Uit een Brits onderzoek blijkt dat als mensen worden gestimuleerd om vrijblijvend te schetsen terwijl ze naar een saaie voicemail luisteren, ze 29 procent meer van de inhoud van het bericht onthouden dan mensen die niet mee doodlen.

Vergader wandelend

Als je vastloopt op een probleem: sta op van je bureau en ga wandelen. 81 procent van de 176 mensen die meededen aan een onderzoek van de Stanford Universiteitscoorden hoger op een creativiteitstest als ze die test deden terwijl ze op een tredmolen liepen. Tijdens het onderzoek steeg een deel van de gemiddelde scores zelfs met 60 procent.

De onderzoekers kwamen er ook achter dat de lopers nog een poosje creatiever bleven nadat ze alweer waren gaan zitten. Dat betekent dat het niet alleen de fysieke activiteit zelf is die helpt, en ook niet dat je een keer een ander uitzicht hebt dan dat vanachter je bureau, aangezien de proefkonijnen in de tredmolen naar een effen muur moesten staren. Volgens de wetenschappers helpt wandelen met het activeren van oude herinneringen – ze weten nog niet precies hoe dan – die je hersenen weer gebruiken om inspiratie uit te halen.

Drink koffie

Behalve dat koffie je ’s ochtends op de been houdt, kan cafeïne helpen bij het aanmaken van nieuwe herinneringen. In een experiment van de John Hopkins Universiteit kregen mensen een cafeïnesupplement vlak voor ze nieuwe informatie te leren kregen. Zij scoorden de volgende dag beter op een geheugentest dan mensen die een placebo hadden gekregen.

Dit fijne bijverschijnsel van cafeïne lijkt vooral te werken als je tussen 200 tot 300 milligram neemt – dat is bijna een halve liter gewone koffie of een energydrink van ruim 3 deciliter (nog daargelaten hoe ongezond dat verder voor je is). Andere onderzoeken tonen aan dat een kleinere hoeveelheid aan cafeïne niet een meetbaar effect heeft op je geheugen. Dan maar toch gewoon een rondje joggen voor die hersens.