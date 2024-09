Een rondleiding over de Wallen door een ex-heroïneverslaafde

In deel vijf van onze zesdelige serie over de Wallen gaan we mee met Sonja, die ‘daklozentours’ organiseert. Ze was zelf 25 jaar lang verslaafd en leefde een groot deel van haar leven op straat, op de Wallen. Nu geeft ze rondleidingen langs de plekken waar ze vroeger heroïne spoot en toeristen oplichtte om aan geld te komen.

De Wallen zijn een plek met een berucht imago en waar een hoop vooroordelen over zijn. In onze serie Achter de Wallen volgen we de mensen die dagelijks in deze buurt werken, om vanuit hun perspectief te zien wat voor wijk dit nu is. Geen pooiers, drugsdealers en junks – maar schoonmakers, gidsen van vrijgezellenfeestjes, en het gezelligste raamverhuurbedrijf van Amsterdam, waar prostituees soms een appeltaartje voor elkaar bakken.