Een Rotterdamse ontwerper bedacht emoji voor de dingen die er écht toe doen

Emoties deel je met emoji. Voorbeeld: soms ben je zo pokkegeil dat je alleen nog een aubergine met wat druppeltjes kan uitkramen. Binnenkort kunnen we zelfs los met kokosnoten en pretzels, dus het emojifeest is voorlopig nog niet voorbij. Maar toch kunnen we niet al onze emoties kwijt in de wonderlijke taal van fruitsymbolen. Grafisch ontwerper Mantas Rimkus vindt dat het tijd wordt dat emoji ook cruciale politieke ideeën kunnen overbrengen en daarom bedacht hij een paar woke emoji.

“Ik keek naar de beelden van een protest in Rusland en besefte dat ik niet kon volgen waarover het protest ging, omdat ik geen Russisch spreek. In dit geval zijn beelden cruciaal,” zegt hij. Samen met Lava design studio en Lava lab bedacht hij Demoji, een project waarbij hij emoji ontwierp die dingen als oorlog, corruptie en milieuproblemen communiceren. Een wereldbol druipend van het bloed, een beveiligingscamera en druppels olie zijn enkele voorbeelden van erg simpele, maar betekenisvolle tekens. Combineer die met elkaar en je hebt een ijzersterk verhaal.

“Neem een kijkje op Twitter en je ziet vurige debatten over de opwarming van de aarde. Ik vind belangrijk dat daar ook symbolen voor bestaan,” vertelt de Litouwse ontwerper die in Nederland woont. Hij liet zich inspireren door beroemde symbolen van enkele grote protestacties. Het roze mutsje met kattenoren wordt geassocieerd met vrouwenrechten door de internationale Women’s March, het Guy Fawkes-masker is het symbool geworden van hackersgroep Anonymous en een dichtgeplakte mond symboliseert het recht op vrije meningsuiting.

Rimkus had contact met mensen over de hele wereld en vroeg wat hen bezighield. “Ik sprak met iemand die in Zuid-Afrika werkt voor Artsen Zonder Grenzen. Geregeld worden ziekenhuizen gebombardeerd. Door de combinatie van enkele cruciale emoji probeer ik een sterk beeld te creëren dat deze problematiek aan de kaak stelt,” zegt hij. De wit-groengestreepte emoji van Rimkus lijkt voor ons misschien op een typische strandhanddoek, maar is in Rusland een sneer naar corruptie. “Het is het patroon dat in Rusland gebruikt wordt om bouwplaatsen af te zetten. Terwijl de Russische overheid geen geld heeft voor basisbehoeftes van de inwoners, pompen ze wel geld in grote gebouwen. Voor elke Rus is dit een symbool voor corruptie,” zegt Rimkus.

De ontwerper heeft enkele posters gemaakt waarin hij de demoji combineert, maar ze zijn allemaal rechtenvrij, dus je kan er zelf ook mee aan de slag. Bekijk de posters hieronder:

Bekijk hier alle andere demoji’s.