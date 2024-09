Een Rus maakt van smerige vrachtwagens rijdende kunstwerken

Je kunt op een vieze vrachtwagen schunnige piemels, tieten of het woord ‘VIES’ tekenen. Maar je kunt het ook niet doen, zoals kunstenaar en illustrator ProBoyNick uit Moskou. Hij gebruikt smerige vrachtwagens als doek voor gedetailleerde schetsen. Met zijn vingers en een paar verfkwasten maakt de kunstenaar, die eigenlijk Nikita Golubev heet, portretten van krokodillen en haaien, een paar biddende handen, een groepje surfers en een extreme close-up van een mensenhoofd. Zijn tijdelijke kunstwerken zullen uiteindelijk allemaal gewist worden door het weer of door de eigenaar.

Golubev experimenteerde eerst met schilderen, tekenen en illustreren voordat hij de straat op ging om zijn vingers over vunzige vrachtwagens te laten glijden. Elke afbeelding die hij uiteindelijk maakte is niet alleen heel gedetailleerd, maar bevat ook een zekere persoonlijkheid.



Check hieronder meer voorbeelden van zijn kunstwerken:

Op zijn facebookpagina laat de kunstenaar weten, “Ik heb geen idee wat er nog gaat komen, maar hou me in de gaten”. Als je dat wilt doen, kun je terecht op zijn Instagram of Behance.