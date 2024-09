Een Russische 3D-animator heeft uit verveling deze geinige gifjes gemaakt

Gifjes die voorbijkomen op je tijdlijn zijn vaak sowieso al grappig, maar helemaal de bewerkte versies van de Russische animator Patiffonka, die populaire gifjes verandert in scifi-achtige taferelen.



Zo is er een gifje van een vrouw die uitglijdt tijdens een dansje in de keuken. In de versie van Patiffonka verdwijnt ze in een gelatinevloer. Bij een gifje van een spelende panda lijkt het of het dier kogels ontwijkt als in een actiefilm. En een jongen die een salto over een brug maakt valt in Patiffonka’s versie te pletter op de snelweg.

“Ik wil het publiek verrassen,” vertelt Patiffonka aan Creators. “Mijn lievelingsreacties zijn dingen als ‘Oké, wat was dit?!’ of ‘Genoeg internet voor vandaag’.”

Patiffonka werkt als animator voor games. Hij begon vijf jaar geleden met het bewerken van gifjes. Vrienden stuurden hem die vaak, en als hij zich op zijn werk verveelde paste hij ze aan en stuurde ze terug. Hij kan binnen een uur een gifje bewerken, maar neemt er soms een week de tijd voor. De software die hij gebruikt is gratis en het resultaat deelt hij op sociale media. “Het is een hobby voor me, het levert niets op,” zegt hij. “Ik doe het voor de lol, en ik ben blij met likes en reacties die ik krijg.”

Hij hoopt dat hij zijn skills op een dag kan gebruiken om langere video’s te maken dan deze clips van drie seconden. “Ik droom er al een tijdje van om een korte film te maken,” vertelt hij. “Ik heb zelfs al scenario’s die ik leuk vind. Maar jammer genoeg vergt zoiets veel tijd en energie. Ik hoop wel dat ik dat in de nabije toekomst kan gaan doen.”

Bekijk de fantasiewereld van Patiffonka in de gifjes hieronder:

Check de website van Patiffonka voor meer van zijn werk.