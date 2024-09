Een Russische scheids heeft gefilmd hoe een ijshockeyer hem aanvalt

Messcherpe schaatsen, hockeysticks en vrachtladingen testosteron zorgen er regelmatig voor dat een ijsbaan in een slagveld verandert. Dat is voor alle betrokkenen prima, zolang je je maar aan de regels van de scheidsrechters houdt. Bijvoorbeeld: bij een tijdstraf verlaat je het ijs en begin je niet met je stick in te rammen op de scheidsrechter.

Precies dat laatste gebeurde in een Russische amateurcompetitie. De headcam van scheidsrechter Nikita Tichonow legde het voorval netjes vast.

Nadat de scheids een speler een tijdstraf van tien minuten geeft, blijkt diegene dat niet te kunnen hebben. Na wat geruststellende woorden wordt de speler alleen maar bozer: hij haalt met zijn stick vol uit op het hoofd van de scheids. De omstanders proberen de aanvaller daarna van de scheids weg te houden, maar dat gaat niet helemaal goed, waardoor de agressieveling daarna nog een klap uit kan delen. Er wordt nu besloten over een straf voor de speler. In het ergste geval kan zijn team uit de competitie gezet worden.

