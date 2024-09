Een Saint-Étienne-supporter reist 800 kilometer op zijn scooter om zijn team te zien spelen

In deze ene zin vatte de Uruguayaanse journalist Eduardo Hughes samen hoe men zijn team in het hart draagt. Maar als hij Jean-Louis Brandt had ontmoet, had hij misschien een kleine toevoeging gemaakt. Namelijk dat een man zijn vervoer naar het stadion nooit verandert.

Het was drie jaar geleden, op 29 augustus 2013. In een lokale krant in Saint-Étienne stond een artikel over een supporter die 800 kilometer van Saint-Étienne woonde, maar toch elke wedstrijd bijwoonde van AS Saint-Étienne (ASSE).

Een mooi voorbeeld van clubliefde, maar daar houdt het verhaal niet op. De man legde namelijk al die afstanden op zijn scooter af. Met zijn vrouw achterop. Hun huwelijksreis was de eerste keer dat ze de tocht op de scooter aflegden.

“Het duurt iets meer dan achtentwintig uur om naar Saint-Étienne te reizen,” vertelt Jean-Louis Brandt, al een fan van de club sinds zijn kinderjaren. Toen hij voor het eerst ging opzoeken hoe duur het was om met de trein te gaan, schrok hij wel een beetje. Het zou meer dan tweehonderd euro kosten. Dat wilde hij absoluut niet uitgeven.

Daarom startte hij zijn scooter van 50cc, en doorkruiste Frankrijk diagonaal via de ‘routes national’ en kleine weggetjes op slechts veertig euro aan benzine. Soms met kramp en soms met andere problemen. “We vertrokken woensdag om elf uur in de ochtend. We reden toen drieëntwintig uur, daarna moesten we stoppen want mijn vrouw heeft een kleine kont,” vertelt Jean Louis. Na een nacht in een klein hotel in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne ging het echtpaar verder. Vervolgens waren ze nog drieëntwintig uur onderweg – iets langer dan gepland.

Ze reisden en ze reisden maar kwamen toch te laat voor de wedstrijd. Jean Louis miste de nederlaag van zijn team. Je kan de slechte route de schuld geven, maar ook een beetje de bevolking van Lyon. Zes mensen hadden hem namelijk de verkeerde kant op gestuurd toen ze zagen dat hij voor Saint-Étienne was. Ze konden ook moeilijk iets anders verwachten.

Hij was teleurgesteld, maar gaf de moed niet op. Jean Louis bleef met zijn vrouw in een hotel in Lyon waar ze nog een beetje genieten van de opwinding in de media rond hun reis, terwijl ze tickets voor de volgende wedstrijd tegen Bordeaux proberen te bemachtigen.

Hij ging er uiteindelijk niet alleen voor de wedstrijd zelf heen. Hij mocht op bezoek in het Étrat, het entertainmentcentrum van Saint-Étienne, waar hij op de foto ging met de spelers, coach Galtier en clublegende Dominique Rocheteau.

“Het missen van de wedstrijd pakte alleen maar goed uit, ik werd bijna gefeliciteerd. Ik kon ook op de foto met Kurt Zouma (Voormalige verdediger van Saint-Étienne, nu van Chelsea, red.). Hij was verbaasd. ‘Achthonderd kilometer op de scooter? Als ik naar huis ga, heb ik al een beetje moeite met dertig. Achthonderd…’ zei hij tegen mij”.

Maar het was niet de eerste keer dat hij zo ver had gereisd voor zijn club. Jean-Louis maakte de eerste reis in 2000, maar op zijn tweede reis in 2001 werd hij pas opgemerkt.

Hij is ondertussen vijf keer met zijn tweewieler bij een wedstrijd verschenen, waardoor hij al een mooie verzameling aan herinneringen heeft. “Toen ik bij de bekerwedstrijd tegen Nantes was, zag ik een reportage op tv van aanhangers van ASSE in een café in Feurs (een stadje van 8000 inwoners net buiten Saint-Étienne, red.). Ik besloot het café genaamd Green Angel op te zoeken als ik weer in Saint-Étienne zou zijn.

Bij zijn volgende reis kwam hij inderdaad langs de Green Angel. “De eigenaar van het café stond voor de deur en zag mij aan komen rijden met een nummerbord uit het noorden.” zegt hij. Als de vrouw hem vraagt wat hij hier doet antwoordt hij dat hij er gewoon is om Saint-Étienne aan te moedigen. “Ze vroeg om een half uurtje van mijn tijd, zodat er een fotograaf van ASSE kon komen om foto’s te maken.”

Jean-Louis met Romain Hamouma en Renaud Cohade.

Andere reizen in 2009 en 2011 zorgden niet voor dezelfde ophef, maar dat maakt Jean-Louis niet uit. Hij volgt de wedstrijden van ASSE al sinds 1976 en vertelt bijzonder graag over de mooiste herinneringen. “Ik was twaalf jaar oud toen ik met de club in aanraking kwam en ben nooit meer weggegaan.” Hij vertelt vervolgens het verhaal van de wedstrijd bij Dynamo Kiev, waar er onder leiding van Revelli, Larqué en Rocheteau twee keer werd gescoord tegen de Sovjets. Ook over de finale tegen Bayern, die hij natuurlijk vervloekt, praat hij met passie.

Hij blijft even graven in zijn herinneringen: “De wedstrijd tegen Hamburg waar we uit 5-0 verloren en toen thuis 5-0 wonnen. Of de wedstrijd tegen Hajduk Split, waar we na een verlies van 4-1 uit, thuis 5-1 wonnen. Met dat soort wedstrijden overkomt mij wel wat.

Ook zijn idolen komen ter sprake. Jean-Louis herinnert zich Oswaldo Piazza nog, zijn favoriete verdediger met zijn lange haren en imposante bouw. “En dan heb je Dominique Rocheteau, doelman Ivan Curkovic… Nou, daar was mijn broer fan van, maar dat is omdat hij ook doelman is. Mijn andere broer hield dan weer heel erg van Dominique Bathenay.”

Het is wel duidelijk: bij de familie Brandt is het hart groen met wit. Toch heeft Jean-Louis gewerkt voor Racing Club uit Lens. “Al bijna vijftien jaar. Ik wees daar mensen naar hun plek op de tribune” vertelt hij. Nu werkt hij als heftruckchauffeur, waarvoor hij negentig kilometer per dag moet reizen. Natuurlijk doet hij dat op de scooter.

Hij moest een nieuwe scooter kopen nadat zijn trouwe metgezel werd gestolen in 2014. Daarom is hij nu klaar voor de volgende stap. De volgende keer wil hij gaan fietsen naar Saint-Étienne. Dit keer is het niet alleen voor de voetbalclub. Met de actie hoopt Jean-Louis geld in te zamelen voor een goed doel, een gehandicapt kind in Loire.

“Mensen vertellen me al snel dat ik gek ben. Maar ik ken heel weinig fans die dit voor hun club overhebben.”

