Een seksistische tweet van Bayern München zorgt voor een hoop gedoe

De basketbalafdeling van Bayern München plaatste een nogal seksistische tweet om mensen over te halen naar een wedstrijd te komen. Dat liep waarschijnlijk anders dan ze hadden verwacht.

Het basketbalteam van Bayern speelt vanavond in de kwartfinales van de EuroCups tegen Unicaja Malaga. Cup betekent in het Engels niet alleen beker, maar ook BH-maat. Dat vond de socialmedia-afdeling van Bayern zo leuk, dat ze het niet konden laten er een grapje van te maken. Ze plaatsten een foto van een vrouw met stijve tepels en borsten die onder haar topje uit komen, met daarbij de tekst: “We like big cups & we love big games”.

Am Mittwoch (08.03., 20 Uhr) zählt's! Sichert euch schnell eure Tickets für das entscheidende @EuroCup-VF 3: https://t.co/eJeAdzp6Ii! pic.twitter.com/vnGpvU21Fl — 🏆 Deutscher Meister 🏆 (@FCBBasketball) March 4, 2017

Zouden ze bij Bayern beseffen dat de wedstrijd gespeeld wordt op Internationale Vrouwendag? Hopelijk niet. Het internet reageerde in ieder geval niet zo positief op de post:



.@JoelinhoMUC "Big Cups"? Man hört geradezu das "Höhöhö" der Männer-Runde. @fcb_basketball — Mathias | @donegal72.bsky.social (@Donegal72) March 4, 2017

Nog geen dag later plaatste Bayern een vergelijkbare post van een gespierde man. Of dat gepland was, of slechts een slappe poging om de aandacht van de eerdere seksistische post af te leiden, weten we niet. Wat we wel zeker weten, is dat het basketbalteam van Frankfurt briljant heeft gereageerd op de post van Bayern:

#AllCupsAllGames @ Fraport Arena 💙😜

Nächstes Heimspiel am kommenden Sonntag (12.03., 15:30 Uhr). Sicher dir jetzt schon deine Tickets! 😍 pic.twitter.com/rMDvXaVx2u — SKYLINERS (@skyliners1999) March 6, 2017

Het lichaam is opgesteld uit de lichamen van speelsters, spelers en medewerkers van de club. De kopjes zijn een stukje kleiner en de tekst wat moderner: “For the love of all cups & games”. De club heeft aangegeven op die manier een beter voorbeeld voor de jeugd te willen geven. En dat ze Bayern München te kakken zetten is natuurlijk mooi meegenomen.



