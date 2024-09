Een sekswerker vertelt ons waarom ze gewoon doorwerkt terwijl ze zwanger is

De eerste keer dat ik Summer Sebastian ontmoette, rende ze vrolijk rond bij het bordeel Moonlite Bunny Ranch, met alleen een handdoek om zich heen geslagen. Op het verjaardagsfeestje van de eigenaar van de Bunny Ranch, Dennis Hof, droeg Summer een leren hoepelrok, stuiterde ze door de kamer en zei ze iedere klant enthousiast gedag. Terwijl een andere sekswerker Thinking Out Loud van Ed Sheeran zong, lag Summer op een rode bank te kronkelen.

De dertigjarige Summer zat tot voor kort vol leven, maar drie maanden geleden was ze bezorgd dat ze kanker had. “Ik heb een geschiedenis met kanker,” legt ze uit aan de telefoon. Ze ging naar een dokter en betaalde ongeveer 600 dollar om haar bloed te laten onderzoeken. De arts kwam terug met schokkend nieuws.

Videos by VICE

“Ik was blijkbaar zwanger,” zegt Summer, eraan toevoegend dat het haar zeventig jaar oude vriend is die haar bezwangerd heeft. En terwijl andere sekswerkers misschien zouden besluiten om te stoppen, heeft Summer ervoor gekozen om aan het werk te blijven.

“Ik wilde een statement maken – namelijk dat vrouwen het recht hebben om te kiezen – door als sekswerker aan het werk te blijven terwijl ik zwanger ben!” maakte ze op haar blog bekend. De aankondiging van haar zwangerschap komt voort uit Summers politieke wereldbeeld en met haar verhaal hoopt ze mensen bewust te maken van het recht van een vrouw op een lifestyle naar keuze.

“Als de samenleving al neerkijkt op mij, omdat ik een (legale) sekswerker ben, kun je je wel voorstellen hoe ze over een zwangere sekswerker zullen denken,” schreef ze in haar bericht. “Zelfs sekswerkers kijken soms neer op hun zwangere collega’s. Maar ik ben nooit iemand geweest die zich laat intimideren door wat anderen denken.”

De zwangerschap heeft nog geen effect gehad op haar werk, maar de nieuwe hormonen hebben wel haar libido veranderd. Eerst masturbeerde ze twee keer per dag, maar nu speelt ze gemiddeld vier keer per dag met zichzelf. “Dat komt wel een beetje door deze plek,” zegt ze. “Ik hou van vrouwen. Gemiddeld lopen hier elke dag dertig vrouwen halfnaakt rond. Het is lastig om daar niet opgewonden van te raken!”

Summer heeft besloten te blijven werken vanwege financiële redenen: ze zegt dat ze geld nodig heeft voor het behalen van haar masterdiploma (ze heeft de naam van de universiteit niet genoemd) en ook moet ze haar tweelingdochters onderhouden.

“Hun vader is veertig jaar ouder dan ik,” legt Summer uit. “Hij verloor een groot deel van zijn geld met dat hele Bernie Madoff-gedoe [een ex-zakenman en -belegger die veroordeeld is voor fraude]. Hij verloor er 10 miljoen dollar door, dus ik ben nu de voornaamste kostwinner. Ik vind dat wel geestig, omdat hij eerst zo arrogant was. Hij is er een beter mens door geworden. Hij waardeert nu de kleine dingen.”

Haar vrienden en klanten keken niet raar op van haar zakelijke beslissing. Summer verhuisde naar de Bunny Ranch in november 2015 en werkt daar tot de dag van vandaag. Tijdens mijn reis naar de Ranch afgelopen herfst, beschreef een limousine-chauffeur haar als een “type twee prostituee,” een meisje dat werkt voor de lol (type één prostituees werken maar voor een korte periode in de bordelen om geld in te zamelen voor een of ander project; type drie prostituees werden door de chauffeur omschreven als “verloren meisjes”). Summer begrijpt waarom haar beslissing sommige mensen voor het hoofd kan stoten, maar ze hecht grote waarde aan het recht om te kiezen.

“Het zelf kunnen kiezen is voor ons individuen een belangrijk onderdeel van onze vrijheid” merkt ze op. Ze zegt dat haar dokter haar beroep heeft goedgekeurd en dat ze ermee door wil blijven gaan, tenzij de arts haar adviseert om er in een later stadium van haar zwangerschap mee te stoppen. Summer zegt dat ze van plan is om de komende jaren haar werk geheim te houden voor haar kinderen – maar mochten ze erachter komen, dan zal ze haar keuzes met hen bespreken. “Ik ben een heel eerlijk persoon,” zegt ze in een smsje.

Ze zegt dat ze nu al weet wat ze door haar ervaring als sekswerker aan haar kinderen zal meegeven: “Volg je dromen en laat niemand je daarbij in de weg staan.”