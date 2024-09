Een shopgids voor Nederlandse ontwerpers (zodat je nooit meer bij kinderarbeidketens hoeft te kopen)

In de eerste week van het nieuwe jaar kijken we naar manieren waarop je niet alleen je eigen leven, maar ook de wereld een tikkie beter kunt maken.

Elke twee weken schrijft schrijver/kunstenaar Jan Hoek over kunst. Deze week maakt hij een shopping guide van de leukste jonge Nederlandse modeontwerpers en hun waar, zodat je eindelijk je goede voornemen om nooit meer bij goedkope fastfashionwinkels te kopen waar kunt maken.

Er zijn een hoop dingen die je graag zou willen doen voor een betere wereld, maar die in de praktijk een beetje lastig zijn. Een zo’n voornemen waar je je misschien wel aan zou willen houden, is nooit meer kleren kopen bij goedkope kinderarbeidketens in de Kalverstraat. Nooit meer shirts die na twee keer wassen totaal vervaald en uitgelubberd zijn! Nooit meer de angst dat er een kaartje in verstopt zit waar een veertienjarige fabrieksarbeider “HELP ME!!!!!! I WANT TO GO OUT AND SEE WHAT DAYLIGHT IS AGAIN” op heeft geschreven!

En bovenal, nooit meer die alles verzengende angst dat je op een feestje komt en iedereen hetzelfde aan heeft als jij.

Maar ja, wat dan hè? Je kunt helaas nog geen Gucci en Prada betalen, en om nou alleen nog naar de Wereldwinkel te gaan om daar regenboogkleurige henneptruien te kopen met teksten als “Sustainable fashion is heus wel cool hoor” is ook zo iets.

Het antwoord is heel simpel: koop bij jonge Nederlandse ontwerpers! Ten eerste steun je geen multinational, maar jonge creatieve mensen die hun ziel en zaligheid in hun kleding stoppen, en zich vaak helemaal de pleuris werken voor heel weinig geld omdat iedereen het in theorie heel leuk vindt wat ze doen, maar uiteindelijk toch bij de Zara koopt.

De allerbeste reden om dit te doen is dat je er zoveel leuker uit gaat zien. Het is misschien iets duurder, maar er zit zoveel meer liefde in. Als ik het hier met vrienden over heb, dan lijkt iedereen dit wel te willen, maar weet niemand waar te beginnen. Ik was laatst in Korea en daar heb je hele grote shopping malls waar allemaal kleine lokale fashiondesigners een eigen standje hebben, maar zo’n verzamelplek heb je helaas nog niet in Nederland.

Daarom hier een shopping guide van mijn favoriete Nederlandse ontwerpers, met linkjes zodat je direct kunt shoppen. Een goed voornemen voor 2017 voor ons allemaal: koop enkel nog kleren bij onafhankelijke Nederlandse ontwerpers.

Two Official

De site van het door Giuliano Bolivar gerunde label Two Official is pas net online gegaan, maar maakt nu al extreem hebberig. Hij vermaakt vintage op zo’n manier dat het gelijk lijkt op een Acne-item – maar dan cooler. Alles is custom made, dus zodra jij een bestelling doet, wordt die speciaal voor jou gemaakt. En het is bovendien ook nog heel betaalbaar. Ik heb bijvoorbeeld onderstaande Hot Loser-trui besteld voor 85 euro, wat de duurste trui was van de hele site (de rest kost 70 euro).



two-official.com

Yamuna Forzani

Yamuna studeerde dit jaar af op de KABK in Den Haag met haar spacey queer-autocoureur-joggingpakken. Een heel pak begint vanaf 250 euro, wat misschien veel geld lijkt, maar aan de andere kant de gemiddelde prijs is van een willekeurig kledingstuk in de Bijenkorf. En met dit pak kun je wel voor de rest van je leven supercomfortabel op de bank hangen terwijl je eruitziet als een soort sexy buitenaardse My Little Pony.

Daarnaast heeft Yamuna ook onlangs in samenwerking met een centrum voor queer vluchtelingen in Berlijn een sokkenlijn uitgebracht. Die sokken kun je kopen voor slechts 10 euro, en daar support je dus ook nog deze vluchtelingen mee!

yamunaforzani.bigcartel.com

Sophie Hardeman

Sophie is pas een paar jaar afgestudeerd aan de Rietveld Academie, maar sterren als Rihanna maken al de blits met haar. Ze werkt met denim en maakt kledingstukken die de schoonheid uitvergroten van alle dingen die mis kunnen gaan rondom het dragen van kleding. Zo maakt ze spijkerbroeken en rokken waarbij het lijkt alsof er een string boven je bibs uitkomt, maar dan verwerkt in het kledingstuk van hetzelfde materiaal. Ook heeft ze stukken gemaakt geïnspireerd op de look die ze soms per ongeluk krijgen als je iets te heet gewassen hebt. Op haar site vind je zowel dingen die je alleen kunt betalen als je even rijk bent als Rihanna, als bijvoorbeeld een denimhoed voor 75 euro en een leuk betaalbaar tasje.

hardemanonline.com



KIKI Art

Kiki Weerts is eigenlijk vooral een rockster, eentje zoals we er niet veel van hebben in Nederland. Ik denk dat als Herman Brood en Courtney Love een baby hadden gekregen, dat daar precies Kiki uit zou zijn gekomen. Ze zat bijvoorbeeld in de onvolprezen rockpunkband Malle Pietje and the Bimbos, en speelt nu in De Giletjes, maar daarnaast is Kiki ook nog eens kunstenaar – de meest rock-‘n-roll-achtige kunstenaar van Nederland. Haar schilderijen zitten vol met taferelen die direct uit jarentachtig-pulp-films lijken te komen: My Little Pony’s in sm-tuigjes, bodybuilders, mensen met tijgerprint, schattige puppy’s, geile wijven, E.T. en enge clowns. En al deze pracht en praal kan ze ook voor je op een leren jack of op een spijkerjasje zetten. Een draagbaar kunstwerk van Kiki kost slechts tussen de 150 en 300 euro.



kikiweerts.nl

Nieuw Jurk

Nieuw Jurk is het label van het rozeharige enfant terrible van de Nederlandse modewereld Esther Meijer. Op een presentatie hoorde ik iemand haar een keer vragen of haar mode van de straat was, waarop ze direct antwoordde dat haar mode “van de steeg is”. Maar dan wel een futuristische steeg in Japan waar avantgardistische spacekids rondhangen met jeugdige hiphopsterren. De kleding van Nieuw Jurk is stoer en grappig en sexy, en je hebt zowel items die voor iedereen zeer draagbaar zijn als items voor de durfallen onder ons.



Haar webshop is zeer uitgebreid, dus neem goed de tijd om alles te bekijken. Hoog op mijn verlanglijstje staat het Nieuw Jurk-bomberjack van 160 euro. Maar er zijn ook fijne mutsen op te vinden die vanaf 39 euro van jou kunnen zijn.

nieuwjurk.com

Nomi by Naomi

Ik kwam bij dit label via het blog Carmenpolitan, dat in eerste instantie de Ghanese fashionscene in kaart wilde brengen, maar nu steeds meer uitbreidt naar Nederlandse labels die beïnvloed zijn door de Afrikaanse mode. Een van mijn lievelings is het label Nomi, dat Afrikaanse prints gebruikt in bijna alle kledingstukken. Kijk bijvoorbeeld hoe cool dit zwarte shirt is met stukjes print erop dat slechts 24,95 kost. En als ik een sexy meisje was (wat ik helaas niet ben, verre van zelfs) dan had ik gelijk de Afro Be Bustier gekocht!



nomibynaomi.nl

Bas Kosters

Bas Kosters is waarschijnlijk de bekendste van dit lijstje, en ook degene die al het langste meegaat. Maar ondanks dat zijn kleurrijke verschijning zo nu en dan voorbij komt in RTL Boulevard, is hij nog steeds zo avant-garde dat we ook allemaal bij Bas moeten blijven kopen. Erg leuk is bijvoorbeeld het onderbroek-en-sokkenpakket Good Start voor 25 euro. Ik heb ‘m zelf ook, en ook als je net als ik niet precies het lijf hebt van de jongen op de foto is het erg aan te raden. Daarnaast word ik erg vrolijk van zijn Anti-Fashion-regenjas, die slechts 49 euro kost.



baskosters.com

Jacob Kok

Jacob Kok won ooit Project Catwalk, het programma waarbij ze nieuwe modeontwerpers probeerden te ontdekken. Dat hij won was vooral zo leuk omdat zijn creaties zo bizar en theatraal en sprookjesachtig waren en vaak totaal niet draagbaar. Nog steeds lijkt zijn kleding half uit fantasyfilms te komen, al kan je er ook wel echt mee over straat. Kijk bijvoorbeeld naar de jurk met drakenparel. Hij verkoopt alles, lekker makkelijk, op Etsy.



etsy.com/JacobKok

Woody Bredt

Woody ‘s-Gravemade studeerde vorig jaar af aan de KABK met zowel kleding als sculpturen gemaakt van die typische geruite tassen die in de volksmond ook wel Turkentassen worden genoemd (mocht iemand aanstoot nemen aan deze benaming, ik sta open voor nieuwe naamsuggesties!) Nu was die collectie behoorlijk sculpturaal en toch wat lastig om in rond te lopen. Inmiddels heeft hij samen met medeontwerper Fabian Bredt van de Turkentassen heel kafkaësk nieuwe eigen tassen gemaakt – en die zijn behoorlijk cute. Kleintjes kosten 19,95 en de wat grotere schoudertassen 39,95 euro.

woody-bredt.com

Nada van Dalen

Nada komt uit Rotterdam en maakt kleding met veel gabber en terror en hooligan-invloeden. Ze heeft een uiterst schattige pitbull, die ook het logo van haar kleding is. Haar webshop doet het even niet, maar als je iets leuks ziet op haar site en haar mailt dan laat ze je weten hoeveel het kost en gaat ze ermee aan de slag!



nadavandalen.com

Dali Lamas Pajamas

Dit zijn geen pyjama’s om enkel in te slapen. Nee, dit zijn een soort religieuze altaartjes die je kunt dragen en die als een waterval van textiel om je heen vallen. Je zult je direct geen normaal mens meer voelen, maar een fraai uitgedoste Peace Warrior. De pakken zijn niet heel goedkoop – het begint bij 230 euro maar loopt al snel op tot 600 – maar na aanschaf ben je wel klaar om bijvoorbeeld een nieuwe religie te beginnen met jezelf als leider.



dalilamaspajamas.com

Una’s Original

En dan heb je ook nog de piepjonge Una, die op negentienjarige leeftijd een eigen bedrijfje is begonnen met Una’s Original. In haar typische eigen stijl schildert ze gezichten op shirts, tassen, petjes, onderbroeken en zelfs op rompertjes. Elk stuk is net even anders, en bovendien is ze echt heel goedkoop. Een slipje kost 7 euro en een shirt gaat vanaf 20.

unasoriginal.nl

Maison the Faux

Het Arnhemse label Maison the Faux gaat inmiddels zo hard dat zelfs Lady Gaga al in hun kleding is gesignaleerd. Van alle labels vind ik het bij hen het moeilijkst om hun stijl te omschrijven, behalve dat het een grote knal is van energie waarbinnen alle bestaande grenzen in de mode lijken te vervagen: man, vrouw, dik, dun, kleding, lichaam: het lijkt allemaal overhoop gegooid te worden. Hun webshop is nog niet heel uitgebreid, maar als je iets op hun site ziet dat nog niet in de shop staat kun je ze altijd mailen. Want ondanks dat ze Lady Gaga als klant hebben, willen ze ook niks liever dan dat jij dat ook wordt.



maisonthefaux.nl

De merken en ontwerpers die ik nu noem zijn nog maar een fractie van alle goede ontwerpers die in Nederland te vinden zijn. Op de site www.twol24.com vind je nog meer indie-labels bij wie je direct kunt kopen, al zijn deze niet per se allemaal Nederlands