Een snackbar in Breda verkoopt kapsalons van een meter lang

Als het op snacks aankomt, is de vuistregel: hoe meer, hoe beter. Dat heeft Eddy Couwenberg, eigenaar van cafetaria Kwalitaria Bisschopshoeve in Breda, goed begrepen. Hij serveert al twee jaar een kapsalon van een meter lang. Neem even een moment om dat te laten inzinken. Een kapsalon. Van een meter. Dat is, als ik mijn mentale meetlat mag geloven, ongeveer drie keer de lengte van de grote aluminiumbak die je op een dronken avond naar binnen ramt.

Alle foto’s via de facebookpagina van Kwalitaria Bisschopshoeve.

Ik belde de eigenaar op om alles te weten te komen over dit snackgeschenk uit de hemel.

Videos by VICE

MUNCHIES: Ha Eddy, hoe kwam je erbij kapsalons van een meter te serveren? Eddy Couwenberg: Wij houden hier erg van mooie presentatie. Met de kapsalon dachten we: ojee, hoe gaan we dit leuk presenteren? Meestal zit het in een aluminium bak die in de oven gegooid wordt, maar dat vind ik vloeken in de kerk. Twee jaar geleden kochten we van die lange sushiborden. We besloten de frietjes over de hele lengte van het bord te leggen, saus er overheen te gooien, en dan het vlees met kaas er vanuit de oven op te laten glijden. Met frisse, knapperige sla, tomaat en komkommer erbij natuurlijk.

Dat viel heel erg in smaak bij de mensen, en door hun reacties zijn we dat ‘een metertje kapsalon’ gaan noemen. Op de kaart heet het niet zo. We doen dit al twee jaar, maar plots begonnen mensen foto’s te nemen en daar een hashtag bij te zetten: #metertjekapsalon. Dat is toen helemaal ontploft. Klanten hebben er een challenge van gemaakt. Ik zou nooit bewust een eetwedstrijd inzetten, want we zijn niet het type cafetaria dat daaraan meedoet. Maar als zij elkaar uitdagen, wie ben ik dan om die pret te bederven? En we beleven er zelf ook veel plezier aan.

Zijn die sushiborden dan echt één meter lang? Als je het bord op tafel zet, past het er precies in de lengte op, dus 80 à 90 centimeter. Toen het zo groot werd op social media had ik eerst schrik. Het was nooit mijn intentie om een kapsalon van een meter te maken, die opmerkingen waren gekscherend bedoeld. Maar als mensen zeggen dat het niet precies een meter is, zet ik er gewoon een schaaltje van een paar centimeter bij, met wat vlees erin of zo. Dat is zelden nodig, want ze krijgen het zo al moeilijk op.

Hoeveel verkoop je er dagelijks? Dat kan ik moeilijk zeggen, maar voor mijn gevoel is de verkoop sinds die hashtag wel verdriedubbeld.

Komen mensen van ver om dit te eten? Mensen doorheen het hele land – van Limburg tot Drenthe – taggen elkaar om af te spreken wanneer ze kunnen komen. Ik kan zelfs niet alles lezen, zoveel zijn het er. Andere kwalitaria’s worden ook getagd, maar zij verkopen dit niet. Wat wel leuk is, is dat een Turkse shoarmazaak in Utrecht werd getagd door een klant die wou dat hij ook zulke lange kapsalons zou verkopen. Dat vond hij een goed idee. Het kan dus best zijn dat je dit binnenkort op meerdere plekken op de kaart ziet staan.

Vreemd genoeg is dat de meter vooral een grote hit in Geldrop, een dorpje drie kwartier verderop. Mensen daar nemen echt de moeite om in de auto te stappen en helemaal hierheen te rijden. Stel je voor dat jij eten maakt en mensen komen zo ver rijden om het te proeven – daar word je toch warm van? Ik vind het zo gaaf dat ik iedereen uit Geldrop nu een gratis drankje geef als ze hierheen komen. En ik ben nooit iemand geweest die stunt met gratis dingen!

Krijgen mensen het ooit op? Zeker. Anders zouden we het niet zo groot maken, want eten dat in de prullenbak vliegt, daar wordt niemand blij van. Het is natuurlijk niet ongewoon dat mensen hun eten niet opkrijgen. We verkopen hier ook hamburgers met 180 gram vlees – dat is ook best een hapje.

Trouwens, gefeliciteerd. Jullie kregen gisteren een beker van Thuisbezorgd: de derde plaats van vierhonderd restaurants. Wat is jullie geheim? We besteden veel geld en aandacht aan de verpakking, omdat we willen dat mensen aan de deur ook de presentatie van ons restaurant meekrijgen. Dat is met snacks niet gemakkelijk. We geven een zakje zout, peper, mes en vork, en dat zit samen met het eten in een mooie geschenkdoos. Dat verwacht je natuurlijk niet als je van een friettent eten krijgt. Ik wil een feestje brengen thuis, en geen platte friet!

En die meterlange kapsalon, hoe breng je die in godsnaam aan huis? Ik heb al belletjes gekregen van plekken waar we sowieso niet heen kunnen gaan, en ik moet ook altijd zeggen dat we die meter wat concentreren in een tweevaksbak. Een meter past gewoon niet in de scooter!