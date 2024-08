Een soa-arts legt uit waarom we meer over soa’s moeten praten

Soa’s: steeds meer mensen krijgen ze, maar erover praten doen we liever niet. Toch hebben veel mensen wisselende seksuele contacten en gebruiken daarbij lang niet altijd een condoom. Amit Atwal richtte als antwoord hierop een privékliniek op, die gespecialiseerd is in het (anoniem) testen op soa’s en de behandeling van deze aandoeningen.



Wij gingen met haar in gesprek, in samenwerking met Anderzorg, over hoe je je sekspartner het beste kunt vertellen dat je een soa hebt, of je een soa kunt hebben terwijl je helemaal geen klachten hebt, en of je door orale seks ook soa’s op kunt lopen.

