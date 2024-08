Het euforische gevoel dat je hebt op een festival staat in schril contrast met hoe gedeprimeerd je je voelt als je weer thuis bent. Het ene moment ben je in een sprookjeswereld waar iedereen je accepteert zoals je bent, maar daarna zit je weer in de sleur van het dagelijks leven. Nog afgezien van de chemische kater, heb je een gevoel van eenzaamheid dat hoort bij een terugkeer naar het normale leven.

Lees verder op Noisey.