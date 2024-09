Een sombere proost op ‘Monotoon Cocktail’, de nieuwe clip van Audio Doldoise

Zeg maar gedag tegen je opgewekte bui op deze mooie maandagmiddag. De drie Amsterdamse jongens van Audio Doldoise doorstonden naar eigen zeggen een behoorlijk moeilijke tijd toen ze de clip opnamen voor Monotoon Cocktail, die bij ons in première gaat. In de video doorkruisen ze het stedelijk landschap van Amsterdam, op zoek naar een oplossing voor de eentonigheid van het leven.



We zien Dav-a-Dav het ene glas afwaswater na het andere slikken, Floja kruipt kurkdroog uit een gracht om daarna obsessief te gaan opdrukken, en Pjotr danst de nacht in met een vrouwelijke vangst. Het is een allegaartje van jongens die vastzitten in de dagelijkse sleur van rode stoplichten en prikloze frisdrank. Ontsnappen is geen optie.

Vandaag brengen ze ook meteen hun eerste EP Troost in de Hoofdstad uit, die je hier kan luisteren: