Een spetterende gids voor seks onder water

Seks hebben terwijl je gedeeltelijk onder water bent is absoluut geil, maar ook uitdagend, want: je bent gedeeltelijk onder water. Tuurlijk, het idee dat jullie naakte lichamen in een of andere jacuzzi of helderblauwe oceaan tegen elkaar aanwrijven en het maanlicht op alle waterdruppels glinstert is hartstikke sensueel. Maar dat verandert direct als je geen evenwicht kan houden of tussen het vozen door eigenlijk vooral water uitspuwt en naar adem hapt.

Toch blijven we het elke keer maar proberen. Terecht, want het kán ook gewoon best. “Mijn partner en ik doen het het liefst in het zwembad of de hottub,” zegt Luca Vaccino, een 29-jarige redacteur uit New York. Het gaat hem met name om de temperatuur en de textuur van het water. En het ziet er ook goed geil uit. Maar hoe breng je het tot een goed einde? Om je daarbij te helpen, hebben we deze spetterende gids voor de allerbeste onderwaterseks samengesteld. Althans, we behandelen voornamelijk penetratieve seks, maar dat is vooral omdat dat onder water relatief lastig is – de rest is echt een peulenschil.

Glijmiddel onder water gebruiken

Water kan bij vaginale seks zowel vaginale smering als glijmiddel wegspoelen, en dat is niet enorm handig. “Dat gebeurt doordat je steeds heen en weer beweegt bij penetratieve seks,” zegt seksueel therapeut Tatjana Djatsjenko. “Dan komt er water in de vagina, waardoor het natuurlijke smeermiddel wegstroomt, wat uitdrogend kan werken, wat tot wrijving en wondjes kan leiden.” En dat kan weer het risico op vaginale infecties vergroten.

Tijdens de menstruatie kan je bloed wel weer als een soort glijmiddel fungeren, maar verder is er niet echt een goede oplossing voor dit euvel. Wel blijft glijmiddel op siliconenbasis langer zitten dan glijmiddel op water- of oliebasis. Het is resistenter tegen water en je condoom zal minder snel scheuren. Combineer het alleen niet met siliconen speeltjes, omdat dat het materiaal aan kan tasten. Je kunt ook vlak voordat je samen in het zwembad springt een glijmiddel-launcher gebruiken, die je in het lichaam aanbrengt om nauwkeuriger te bepalen waar het glijmiddel terechtkomt, zodat alles langer nat blijft.

Welke standjes je onder water kunt doen

In positie blijven kan nog best wat gestuntel opleveren, zeker als er golven in het spel zijn en je je alleen maar aan je partner kunt vastklampen.

Het ene standje is stabieler dan het andere. Marla Renee Stewart, een seksuoloog en docent aan de Clayton State University, heeft wel een paar suggesties. “Als de een drijft en de ander kan blijven staan, kan de een zich laten penetreren met zijn of haar benen om de ander heen geslagen,” zegt ze. “Als je een jacuzzi, zwembad of een douche of bad met een zitje hebt, kun je ook allemaal zithoudingen doen.” En dat is natuurlijk wel een stuk stabieler dan wanneer je in het water staat te trappelen terwijl je om de paar seconden een sloot chloor in je mond krijgt.

Als zowel Vaccino als zijn partner de bodem van het zwembad kan aanraken, heeft hij een voorkeur voor doggystyle, en in de hottub doet hij het liefst de “backseat driver” – wat inhoudt dat je op elkaars schoot zit, met je gezicht in dezelfde richting. “Dat is lekker stabiel,” zegt hij. “Zo kun je allebei je hoofd boven water houden, en het zijn ook standjes die je best even volhoudt.” Hij waarschuwt wel dat je totaal uit het moment kunt raken als je in het water van positie wil wisselen, omdat het nog meer moeite kost om een manier te vinden die werkt.

Als penetratie te wiebelig of op een andere manier lastig lijkt, kun je het wat Stewart betreft eenvoudiger houden met handwerk of seksspeeltjes. “Probeer in ieder geval dingen te doen waar je je makkelijk op kunt concentreren,” zegt ze. “Als we multitasken kunnen we maar één ding echt goed doen, dus als je je adem moet inhouden en iemand pijpt of beft, zal een van die dingen eronder lijden.”

Handwerk, gezamenlijke masturbatie en orale seks (met de ontvanger aan de rand van het wateroppervlak, of erboven) is makkelijker dan penetratieve seks. Bedenk ook dat je niet per se hoeft klaar te komen – en als je het in een jacuzzi of zwembad doet, kun je je ook afvragen hoe makkelijk je al die lichaamsstoffen na afloop weer uit het water krijgt.

Hoe je het onder water veilig kunt doen

Er bestaan een theorie dat chloor sperma doodt, maar dat klopt niet. “Een veelvoorkomende misvatting is dat je niet zwanger kan worden als je onder water seks hebt,” zegt Djatsjenko. “Maar dat is absolute onzin.” (Dit betekent verder trouwens niet dat je zwanger kan worden als iemand onder water buiten je lichaam klaarkomt.)

Over het algemeen blijven condooms wel heel onder water, maar een reserve kan geen kwaad. “Condooms zijn onder water nog altijd heel effectief, maar er is wel een grotere kans dat ze losser raken, scheuren of eraf glijden,” zegt psycholoog en seksueel therapeut Kate Balestrieri. “Dat komt doordat er onder water veel spanning op het condoom staat [omdat het water het glijmiddel makkelijk wegspoelt]. Je loopt dus uiteindelijk een groter risico op soa’s.” Gebruik genoeg glijmiddel en neem gerust nog meer als je merkt dat het niet meer helemaal soepel gaat.

Alle ongezellige infecties die je op kunt lopen

Chloor kan je huid irriteren, vooral de gevoelige huid rond je genitaliën en anus, wat op zichzelf al vervelend kan zijn, maar volgens gynaecoloog Aimee Eyvazzadeh ook nog vaginitis kan veroorzaken: een ontsteking van de slijmvliezen van de vagina en de schaamlippen. Er kan zelfs water in je vagina blijven zitten, wat tot irritatie kan leiden, zelfs nadat je al uit het water bent.

In meren en oceanen moet je ook rekening houden met bacteriën die in het ecosysteem van je vagina terecht kunnen komen. “Alles dat de flora in je vagina kan verstoren, kan tot bacteriële vaginose of schimmelinfecties leiden,” zegt Eyvazzadeh.

Zelfs in een bubbelbad of zwembad ben je niet veilig. Je kunt daar namelijk trichomoniasis oplopen, volgens Eyvazzadeh. “Dat is een seksueel overdraagbare aandoening die kan overleven in bubbelbaden, leidingwater en zwembaden met chloor,” legt ze uit. “Dat soort verspreidingen komen weinig voor, maar het is wel goed om te beseffen.”

Seks in water kan ook het risico op blaasontsteking vergroten, zegt Eyvazzadeh. “Elke bacterie die tijdens waterseks in de vagina terechtkomt kan zo’n infectie veroorzaken,” zegt ze. Je kunt het overigens ook krijgen als je een penis hebt. Als je in bad seks gaat hebben, is het beter om geen producten als olie of badzeep te gebruiken, omdat die ook het risico op een blaasontsteking vergroten. “Alles dat wrijving bij de urinebuis kan veroorzaken, kan ook leiden tot bacteriën in je blaas, en dus een infectie.”

Het scheelt wel als je je meteen na afloop afdroogt. “Dan verklein je mogelijk het risico op een blaasontsteking, maar niet op een bekkeninfectie of vaginale infectie,” zegt Eyvazzadeh.

Wat je moet weten over privacy tijdens de waterseks

Aangezien de meeste mensen niet over hun eigen privézwembad, jacuzzi of strand beschikken, is het de vraag hoe je ongezien en ongestraft je gang kunt gaan. Op zich is seks in het openbaar niet strafbaar, maar het moet niet onder ‘overlast’ vallen – een openbare zwemgelegenheid is dus niet zo’n handige plek. Denk vooral logisch na: als je mensen een reden geeft om de politie te bellen, is er best kans dat je een boete of proces verbaal aan je broek krijgt. Dus zijn jullie ergens op een strand en hebben jullie er best wel zin in, maar zijn er wel allemaal jengelende kinderen aan het zwemmen, dan hebben jullie pech. Je eigen douche is dus echt een uitkomst.

Maar goed, als je trouw deze adviezen opvolgt en een beetje inventief bent, zullen je wilde plannen verder heus niet in het water vallen. Veel plezier!

