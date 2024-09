Een stel uit Kansas verkleedde zich drie nachten als gorilla

Poema’s worden zelden gezien in het dorpje Gardner in Kansas. Toen meerdere mensen waarnemingen meldden van poema’s, kon de politie van Gardner geen bewijs daarvoor vinden. Maar ze schoten wel beelden van nog zeldzamere dingen: de kerstman en een paar rare gorilla’s.

“We fotografeerden wat pootafdrukken die zogenaamd van het dier waren en stuurden ze naar Kansas Wildlife. Zij zeiden ‘nee, dat zijn coyoteafdrukken,” vertelde agent Pruetting me aan de telefoon. “We plaatsten toch wat camera’s, gewoon voor de zekerheid.”

De politie plaatste dus een aantal automatische camera’s met bewegingssensoren in het gebied, en hoewel er geen beelden werden gemaakt van poema’s, kreeg de politie wel een verrassing toen ze door de foto’s scrollden. Naast een stinkdier, een coyote en een wasbeer, stonden er foto’s op van een stel grappenmakers die de camera’s hadden gevonden en drie nachten achter elkaar terugkwamen in verschillende kostuums.

Veel natuuronderzoekers hebben verhalen over het per ongeluk fotografen van mensen door hun automatische camera’s, van wandelaars die gekke bekken trekken tot naakte streakers.

De politieagenten vonden de foto’s wel lachen, vertelde Pruetting, dus ze plaatsten ze op hun facebookpagina. Ze waren ook redelijk onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de grappenmakers.

“Ze waren best goed in hunzelf precies voor de camera positioneren. Dat is moeilijk, want de camera is gewoon een doos en ik zou niet weten waar je zou moeten staan,” zei Pruetting. “We weten nog steeds niet wie het was. De aandacht is 100 procent positief geweest, maar niemand heeft zich gemeld. Hoeveel mensen hebben er nou twee gorillapakken?”