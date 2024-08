Een sterk staaltje psychologie van de koude grond met Jan Schulte

Op donderdag 19 oktober staan de deuren van ons kantoor wagenwijd open, en trakteren we je op drankjes, gezelligheid en optredens van Jan Schulte, Lamellen en Twan & Roelien. Je bent vanaf 18:00 welkom, dus wees er als de kippen bij!



Wat wil je nou eigenlijk echt van een interview? Een vrolijk gesprek voeren over leuke dingen? Interessante en toffe anekdotes horen? De mens achter de muziek leren kennen? Belangrijke thema’s bespreken? Waarom niet al die dingen tegelijk! Jan Schulte (of Wolf Müller, of Bufiman, of een van zijn andere vele aliassen) is iemand die weet over de fijne dingen van het leven. Goede muziek bijvoorbeeld. Ga voor de grap eens naar zijn soundcloudpagina, waar een berg tracks en mixjes opstaan waar je onwel van wordt. Je kan willekeurig ergens op play drukken en gerust de rest van de maand de meest fantastische dingen horen.

Schulte komt uit Düsseldorf, en is nauw betrokken bij het eigenzinnige Salon des Amateurs (evenals Tolouse Low Trax en Lena Willikens). Hij treedt zeer regelmatig op in Nederland (Dekmantel Festival, Strange Sounds From Beyond, Festimi, BAR), heeft een project samen met Young Marco en bracht afgelopen week de EP Peace Moves uit op Dekmantel. Het interview met Schulte stond al een tijdje op de planning, maar moest eerst verzet worden omdat zijn wasmachine stuk ging, toen omdat ik vergeten was de afspraak te bevestigen, en nog een keer omdat we allebei geen zin hadden. Uiteindelijk is het toch gelukt, en waagde ik een poging om hem te analyseren aan de hand van zijn vele aliassen en een paar objecten uit zijn huis.



THUMP: Wat ging er nou de vorige keer mis?

Jan Schulte: Nou, we zaten klaar voor het interview, toen er twee meter verderop heel veel water begon te lekken uit de wasmachine.

Tsja. Hey, maar je staat erom bekend dat je heel veel aliassen hebt. Het leek me leuk om een soort psychoanalyse te doen aan de hand van al die aliassen.

Laten we dat doen! Klinkt leuk.

Mooi! Om te beginnen: Goofy Man. Ben je een beetje een Goofy?

Ik noem mensen vaak ‘goofy’, maar dat is positief bedoeld. Als iemand gek danst of zich raar gedraagt, is dat voor mij een reden om iemand leuk te vinden. Ik had die naam trouwens nodig voor een bootleg edit. Je kan nog wel herkennen dat ik het ben.

Wat is het domste dat je de laatste tijd hebt gedaan?

Ik zocht een keer mijn telefoon terwijl ik ermee aan het bellen was. Dat is alweer een jaar geleden, maar het kan zo weer gebeuren.

Ben je onhandig?

Nee, ik zou mezelf niet onhandig noemen, maar ik word wel omringd door onhandige mensen.

Laten we verdergaan met je volgende alias: Bufiman. Het duurde net iets te lang voordat ik begreep dat Goofy Man gewoon een rijmpje is op Bufiman.

Bufiman was er eerder, daarom was Goofy Man ook een logische keuze voor dat andere project. Het verhaal achter de naam ‘Bufiman’ is best lang, en combineert een aantal verschillende grapjes. Het is een combinatie van twee woorden, maar om dat uit te leggen heb je al een heel artikel nodig.

Welnee, dat kan best kort.

Het heeft te maken met Bifi-worstjes en het Duitse woord ‘bumsen’. Hahaha.

Ik geloof dat ik wel weet wat dat betekent. Dus het heeft wel een bepaalde seksuele lading?

Wij gebruiken het als werkwoord voor van alles, niet alleen voor seks. Ook als iemand op z’n neus valt. Ik vind Bufiman leuk omdat alleen de uitspraak ervan al grappig is. Als het een slechterik in een tekenfilm was, zou je hem niet zo serieus nemen. Promotioneel gezien is het trouwens niet zo handig om al die verschillende alter ego’s te hebben, maar nu zie ik al die alter ego’s als een deel van mezelf en van al die namen is Bufiman de dronken feestneus van het stel.

Ik vind het altijd leuk als artiesten heel veel verschillende aliassen hebben.

Orlando Voorn is een goeie, die heeft er wel vijfenveertig! Ik kwam er laatst ook achter dat Tadd Mullinix, JTC en Dabrye dezelfde persoon zijn, terwijl ik al z’n platen heb. Ik hoop dat zoiets ooit ook gebeurd met mijn muziek.

Toen ik ‘Bufi’ intypte op Google Translate, zei die dat het ‘uil’ betekent in het Albanees. De uil staat natuurlijk symbool voor intelligentie…

En gekke oren!

En gekke oren, oké, maar hoe hoog is jouw IQ?

Dat weet ik niet.

Een ruwe schatting?

Normaal.

Heb je gestudeerd?

Ja, drie maanden. Ik had stage gelopen in een opnamestudio, en daarna dacht ik: ik moet meer weten. Dus ik ging muziekwetenschappen studeren. Maar ik kwam er snel achter dat je ook moet leren studeren, en allerlei systemen van het onderwijs moet snappen. Toen was ik er vrij snel klaar mee, en ben ik het zelf maar gaan leren. Ik zei tegen mezelf: ik ga proberen om het te maken in de muziek tot ik dertig ben, en als het dan nog niet is gelukt, dan ga ik iets anders doen.

En hoe oud ben je nu?

31.

Dus het is gelukt!

Jawel. Maar toen ik 28 werd, begon ik hem wel een beetje te knijpen, haha.

Je volgende alias is Discoking Burnhart McCoolski. Eh…

Ja, dat is een referentie naar Bernhard Mikulski van ZYX Records, een groot label en distributeur in Duitsland. Op bijna alle danceplaten die in Duitsland uitkwamen in de jaren tachtig, vind je zijn naam op de achterkant.

Het klinkt een beetje als een personage uit The Simpsons.

Ik heb een hiphop-achtergrond, dus in dat opzicht werkt het wel.

Hoe zou je jezelf noemen als je een hiphop-dj in de jaren tachtig was?

Nou, ik heette voorheen Jantronix, een referentie naar Mantronix. Maar daar ben ik mee opgehouden, want bijna niemand kent Mantronix nog.



Dan heb je nog muziek uitgebracht onder de naam Wolf Müller. Nou wordt de wolf zowel gerespecteerd als gevreesd (las ik op internet). Een beetje zoals een maffiabaas. Heb je weleens iets crimineels gedaan?

Ik heb graffiti gedaan en ik heb weleens een fles ouzo gejat. Verder ben ik niet doorgaans niet erg crimineel.

Heb je weleens bewust iets meegenomen uit een dj-booth waarvan je wist dat het niet van jou was? Kabels of een slipmat of een blikje drinken?

Ik heb wel wat kabels waarvan ik me niet kan herinneren dat ik ze heb gekocht, maar ik heb ook een heleboel kabels niet meer, die ik wel had gekocht.

Zijn kabels de aanstekers van de muziekindustrie?

Iets duurder. Kabels zijn fucking duur.

Hoe duur is je duurste kabel?

Ik denk twintig euro. Ik ben geen audiofiel, dus ik geef er niet te veel aan uit. Ik koop niet die met goud. Ik hoor het verschil toch niet tussen dure en goedkope kabels.

Hoe kom je eigenlijk bij de naam Wolf Müller? Dat laatste betekent molenaar, toch?

Nou, ik koos deze naam omdat Wolfgang Müller een van de meest voorkomende namen is voor oudere mannen in Duitsland. Voor dat album wilde ik dat mensen dachten dat ik het niet was. Er zat een persbericht bij dat ik tapes had gevonden van een oude Duitse hippie. Dat werkte wel een tijdje, ik kreeg veel vragen van mensen: wie Wolf Müller was en waar hij nu is. Van alle alter ego’s denk ik het meest over hem als een abstract persoon, een geest. Hij is voor mij wel een belichaming geworden van een bepaalde muziekstijl. Duitse tribalfunk.

Je draait vaak new age-achtige muziek in je sets. Kan je je ook vinden in het gedachtegoed van de new age-beweging?

Ik hou van de muziek, maar ik ben niet erg esoterisch. Ik ben eerder pragmatisch. Ik doe geen yoga ofzo. Ik hou wel echt veel van de muziek uit dat tijdperk. Die naïeve hoop dat alles beter wordt; ik raak mezelf graag kwijt in die gedachte. Maar over het algemeen ben ik geen volger van esoterische dingen.

Je hebt afgelopen week een EP uitgebracht op Dekmantel, waarvan de artwork gemaakt is door een Nederlander, je staat zowat elke week wel een keer in Nederland te draaien, ik heb gehoord dat je fan bent van Woody en Oceanic en je hebt een project samen met Young Marco. Wat vind je zo vet aan Nederlanders?

Ik denk dat Nederlanders veel vrolijker zijn dan Duitsers, en ik vind de muziekscene heel fascinerend. Het is momenteel erg open minded en nog groeiende, maar ook erg succesvol. Ik word erg blij van Nederlanders.

Ik had je van tevoren gevraagd of je drie objecten uit je huis wilde uitzoeken om te laten zien. Ik denk dat dit een goed moment is om die er eens bij te pakken.

Ik heb dit ding! De goedkoopste fles whisky uit de supermarkt. Ik geloof dat-ie acht euro kost. Ik kocht ‘m omdat-ie zo goedkoop is, maar ik kwam erachter dat als je er water in doet en er met een stok op slaat, dat je dan een mooi geluid krijgt. Ik heb ‘m al in veel opnames gebruikt, en ook live.

Cool! Wat is het tweede voorwerp?

Dit is een ocarina van klei. Je kan hier zien dat-ie stuk is gegaan tijdens het touren, maar hij klinkt nog steeds goed nadat ik hem heb gelijmd. Je ziet er gek uit als je erop speelt. Ik vond ‘m in Wenen in een esoterische muziekwinkel. Ik heb daar ook een mondharp gekocht voor honderd euro.

Ik heb nog nooit Wenen en esoterisch in dezelfde zin gehoord.

Nou, Wenen is een erg esoterische stad, tegenwoordig.

Vooruit! Het laatste voorwerp dan.

Ja, het laatste voorwerp… kom er eens bij? Dit is iemand die vaak langskomt: Niklas Wandt, we maken samen een album op dit moment. Hij drumt ook op veel van mijn albums.

Niklas: We worden samen fucked up.

Jan: Ja, dat ook.

Leuk! Gaan jullie nog iets doen vandaag?

Ja, wat muziek maken, een hapje eten, en dan weer de studio in.

Gezellig. Veel plezier!