Een student vertelt over haar avonturen als escort in Amsterdam

Olga* is 25 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft.

“Add me on Kik”, schrijft William*. Ik moet opzoeken wat Kik is, het blijkt een app waarmee je kan communiceren zonder je telefoonnummer prijs te geven. Ik installeer het op mijn telefoon en moet een gebruikersnaam kiezen. Ik ben inspiratieloos, dus ik gebruik de voorletters van mijn naam en zet er ‘lolita’ achter. William en ik praten over de concrete voorwaarden van onze afspraak. Ik vraag hem of hij iets specifiek van me wenst. “Just normal” schrijft hij, en hij stelt de voorwaarde dat ik me geschoren heb, dat zal hij ook doen, meldt hij. Ik zal hem morgen voor het eerst ontmoeten bij hem thuis. Zijn huisgenoot is in het buitenland voor werk. Hij geeft me het adres maar wanneer ik vraag welke naam er op de bel staat dringt hij aan dat het huisnummer voldoende is.

Ik zoek alvast op waar het is. Het is een wijk vol yuppen, waar geen van mijn vrienden wonen, maar waar ik wel eens Vietnamees ga eten. Het stelt me gerust, want ik bevind me morgen op bekend terrein.

William woont op een pleintje, en eenmaal aangekomen is het me niet helemaal duidelijk waar zijn huis is. Het schemert al en ik laat mijn blik langs de gevels van het plein glijden. Links van me staan een drietal nieuwbouwappartementen waar, zo lijkt het, jonge expats wonen. Het huisnummer blijkt te kloppen. In de gang van het gebouw staat een vintage stoeltje en tafeltje met keramieken tegeltjes. Ik neem plaats en wissel van schoenen, van Reeboks naar bordeaux pumps. In het appartementsgebouw moet ik mijn weg zoeken langs een aantal kille betonnen gangen.

William staat me op te wachten in het portaal van zijn appartement. Hij is kleiner dan ik verwacht had. Ik kijk hem recht aan met een brede glimlach en probeer af te leiden of ik ben zoals hij me verwacht had, of hij me aantrekkelijk vindt, of ik hem mogelijk teleurstel. Hij aarzelt wat, ik vraag me af of het aan mij ligt. Ik heb vandaag niet zo’n goeie huid, ik ben net ongesteld geweest en heb nog wat kleine rode plekjes op mijn voorhoofd. Wanneer ik mijn voeten veeg aan de deurmat beslis ik dat het volstrekt onprofessioneel is om onzeker te zijn over hoe mijn huid er vandaag uitziet.

Ik vraag hem of hij graag wil dat ik mijn pumps aanhoud, hij zegt uitbundig dat hij dat wil, hij vindt de schoenen mooi. Een goed begin, denk ik, en ik loop achter hem aan naar de woonkamer.

Hij schenkt wijn in en bekent dat hij niet veel van wijn weet maar dat dit een van de duurdere flessen is bij de Albert Heijn. Ik kijk vluchtig naar de fles. Ik weet zelf wel wat van wijn maar voel geen noodzaak om me er over uit te spreken. We zijn allebei onwennig, maar het drinken van wijn stelt ons gerust. We proosten op de avond en voor het eerst kijk ik William lang aan. Hij is zenuwachtig, dat merk ik aan zijn blik. Ik hoor zijn stem soms trillen en hij maakt af en toe licht ongecontroleerde handbewegingen. Hoe weloverwogen en streng hij op me overkwam in zijn berichten, zo mild lijkt hij me nu.

Harde seks hebben gaat hem niet lukken vanavond, zegt hij. Hij ging eerder vandaag naar de Crossfit en wijst aan in zijn onderbuik waar zijn spieren pijn doen. “Muscles I’ve never used before”, zegt hij. Ik zeg dat ik dat geen probleem vind, dat het om zijn plezier gaat vanavond en ik raad hem magnesiumolie aan die ik wel eens bij De Tuinen koop om zijn stijve spieren te ontspannen. Ik vraag hem naar zijn baan. Hij werkt in financiën, specifieker dan dat drukt hij zich niet uit. Wel vertelt hij dat hij in Amsterdam studeerde en daarna meteen aan de slag kon.

Hij is 28, zegt hij, en dat is jonger dan hij op zijn profiel aangeeft, bedenk ik me. Ik kijk naar zijn huid rond zijn oog- en mondhoeken en bedenk me dat hij evengoed 21 kan zijn. Nu we het toch over feitelijkheden hebben vraag ik waar hij studeerde voordat hij naar Amsterdam kwam. Hij komt uit Roemenië. Ik reageer enthousiast en vertel dat ik wel eens in Boekarest geweest ben en het er erg leuk vond. Hij reageert terughoudend en vraagt me waarom ik daar was. Hij voegt eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat iemand daar voor z’n plezier heen gaat. Ik zie in dat mijn enthousiasme misschien een beetje misplaatst is en probeer mezelf te redden door te vertellen dat ik samen met vrienden wat door de binnenstad had gereden, in een auto. In elke andere situatie had ik een doordacht antwoord gegeven. Dan had ik laten zien dat ik me bewust ben van de huidige politieke omstandigheden, en dat ik wel eens documentaires heb gezien over het leven in de binnenstad. Alle kritische gedachten en uitspraken ontgaan me hier, besef ik me, en ik neem nog een slok wijn.

Zijn laatste relatie was een meisje uit Almere, hij beschrijft haar als “a sweet girl”. “Is she Dutch?” hoor ik mezelf vragen. Ja, bevestigt hij, en ze is knap en heeft blonde krullen. Ik merk aan hem dat hij probeert te bewijzen dat-ie ervaring heeft. Ik wil hem geruststellen door te zeggen dat hij mij niets hoeft te bewijzen, maar ik besluit gewoon te glimlachen. Of ik niet wat dichterbij wil komen zitten, vraagt hij. Ik zeg toe, trek mijn pumps uit en stal ze naast de koffietafel. Ik trek één been zijdelings op en leg mijn dijbeen voorzichtig op zijn bovenbeen.

Hij vertrouwt me toe dat hij het vooral mist om een vrouwelijk lichaam in zijn nabijheid te hebben. Op die aanmoediging leg ik mijn hand op zijn dijbeen en kijk ik zijwaarts naar zijn kruis, terwijl hij me in mijn nek kust. We zoenen en ik doe mijn best, ik probeer hem al kussend te overtuigen om me te volgen naar de slaapkamer. Hij wil me eerst iets laten zien zegt hij, staat op en haalt zijn iPad tevoorschijn. “This is my fantasy” zegt William terwijl hij door de zoekresultaten veegt. In de zoekbalk lees ik iets als ‘wetsuit black’. Hij vertelt me dat hij vaak fantaseert over zijn vrouwelijke collega’s, en dat ze onder hun sobere pakken en jurken een full bodysuit dragen. Ik vind er niets aan, en zulke pakken lijken me onpraktisch. Ik kus hem verder in zijn nek terwijl hij de Ipad naast ons in de stoel legt.

Wanneer we op bed liggen probeert hij verschillende standjes met me uit. Zijn penis is niet groot en sommige posities werken niet goed. Het zweet, dat voortkomt uit inspanning en frustratie, parelt in de plooien van zijn hals. Hij bekijkt vaak zijn horloge voordat hij van standje wil wisselen, en daardoor lijkt het een beetje alsof hij een schema heeft voor de standjes die hij wil afwerken. Nadat hij klaarkomt stel ik voor om te douchen. Ik stap gedachteloos de douche in en hij bekent me dat hij nog nooit samen met een vrouw heeft gedoucht. Dat verbaast me en ik vraag me af of deze vijf minuten misschien wel intiemer zijn dan de seks. Ik wijs een douchegel aan en vraag of ik het mag gebruiken. Liever niet, zegt hij, die is van zijn huisgenoot. Hij reikt me een flesje Axe aan. Op de fles staat ‘Apollo’, het ruikt naar kruiden, groene appel en een huis waar frisse jongens wonen.

Ik ruik de Axe nog in de punten van mijn haar wanneer ik thuis onder de lakens kruip. ’s Ochtends was ik de geur weer uit met mijn eigen shampoo.

*Deze namen zijn gefingeerd.

