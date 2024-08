Een superschattig verslag van dOGUMENTA, de Documenta voor honden

Kunst is voor mensen. Punt. Maar het is een leuke artistieke uitdaging om een kunstwerk te bedenken dat ook voor honden interessant is. Afgelopen week was er in New York dOGUMENTA te zien, een tentoonstelling vol werken van kunstenaars die de uitdaging wel aandurfden. En dat heeft bijvoorbeeld geleid tot Confections of Canines and Kings, een royaal buffet hondensnoepjes van Dana Sherwood, en Fountain, een sculptuur van Paul Vinet, dat honden aanmoedigt het te besmeuren.

“dOGUMENTA is zowel een kans voor baasjes om hun trouwe viervoeter beter leren kennen als een mogelijkheid om zelf anders naar kunst te kijken,” vertelt Jessica Dawson, medecurator van de tentoonstelling. “Door te zien hoe ze reageren op de kunstwerken, leer je meer over de persoonlijkheid van de hond.”

Beeld door Jason Falchook.

Dawson heeft zelf ook een hond, Rocky, waarmee ze regelmatig langs kunst wandelt en zo viel het haar op dat haar hond wel degelijk op kunst reageert. “We weten dat honden de wereld op een eigen manier ervaren. Geur is heel belangrijk voor ze, ze nemen een totaal ander kleurenspectrum waar en ze leven een stuk dichter bij de grond dan wij,” zegt ze. “Honden hebben ook weinig schaamte, dus de ruiken en likken zonder pardon aan de kunstwerken. En regelmatig pissen ze er ook nog even overheen.”

dOGUMENTA is zonder twijfel de schattigste tentoonstelling waar ik ooit ben geweest. Ik zag een jonge golden retriever de tijd van zijn leven hebben in de driehoekige vijver van Eleanna Anagnos die Penumbra Oasis heet. Een stukje verderop ondergingen twee grijze honden – Curry en Chai – een reikisessie met kunstenaar Kathryn Cornelius. Ze lagen in een tent vol kristallen, sprokkelhout en schapenvachten.

Een golden retriever in bad. Foto door Beckett Mufson.

Dawson en haar team hebben in totaal tien kunstenaars voor de show benaderd. “We begonnen met kunstenaars die werk maakten dat we interessant vonden. Maar uiteindelijk kwamen er steeds meer kunstenaars op af, die het een leuk idee leek,” zegt Dawson. “We namen Rocky mee naar hun ateliers om te zien hoe hij op de werken zou reageren, of hij eraan zou snuffelen of eroverheen zou pissen.”

Het curatieproces was dus nogal experimenteel, maar het werkte goed. “Net als mensen voelem honden zich tot bepaalde werken erg aangetrokken. Daarom presenteren we een hoop verschillende werken, zodat alle honden aan bod komen. De een kan lekker snuffelen, de ander kan er terecht voor een meer emotionele connectie.”

























Lees meer over dOGUMENTA op hun website.