Een surrealistische wildernis vol vrouwen in hun nakie

In de fantasierijke wereld van Shae Detar lijk je een een andere dimensie te betreden. Haren krijgen er namelijk een onmogelijk heldere rode kleur en naakte vrouwen drijven door rivieren. Waarom ook niet?

Detar werkt soms weken lang aan één kunstwerk. Eerst zoekt ze naar de juiste locatie. Vervolgens houdt ze castings voor het ideale, vrouwelijke model. Dan fotografeert ze een dag lang, zowel digitaal als analoog. Zodra ze de juiste foto gevonden heeft die ze wil schilderen, drukt ze hem op een klein formaat af en begint ze te experimenteren met kleuren. Daarna bestelt ze een gigantische print, die ze met hand inkleurt met waterverf en acrylverf.

Windwood Hill

De werken lijken vlekkeloos en precies als je ze op een computerscherm bekijkt. Toch is het volgens Detar veel interessanter om ze in het echt te bestuderen en de details te ontdekken die verklappen dat alles met de hand geschilderd is. “Je ziet dan ineens allerlei vlekken, texturen en verf,” zegt ze tegen Creators, “en dat is een groot verschil met digitaal afgedrukte foto’s. Die kun je duizend keer opnieuw printen en die zien er altijd hetzelfde uit. Doordat ik alles met de hand doe, is elk stuk anders. Het is rauwer omdat het gaat over een menselijke aanraking.”



Butterfly

“Het is een mooie gedachte dat, als iemand wegwandelt van mijn werk, ze een fractie voelen van de warmte die ik krijg als ik kijk naar het werk van mijn favoriete schilders,” zegt Detar.



Birds

Haruka

Another World

Iceland

Lagoon Svala

Dee

Tanglewood

Moonlight

Detars werk zal binnenkort te bewonderen zijn in de Johanssen Gallery in Berlijn. Tot dan zie je haar werk op Instagram of haar website.