Een teleurgestelde dief dumpt z’n non-alcoholische wijnbuit aan de kant van de weg

Er is niets erger dan een enorme hoeveelheid drank stelen, om er vervolgens achter te komen dat er geen alcohol in zit. Je hebt het helemaal goed voorbereid: je maat is van de partij, hij leent het busje van z’n oom. Dit zou een fluitje van een cent moeten zijn. Je hebt zelfs wat snacks gekocht – dit gaat leuk worden! Natuurlijk is er een klein risico dat je in de nor terechtkomt, maar dat is het zeker waard voor zo’n fijne, grote bus vol wijn met echte alcohol erin.

Alleen dan kom je erachter dat je buit bestaat uit waardeloos druivensap, waarvan je dacht dat het wijn was.

Dit zou de verklaring kunnen zijn voor de honderden flessen non-alcoholische drank die vorige week in het zuiden van Engeland langs de kant van een weg werden gedumpt. Zoals werd gemeld door de lokale nieuwswebsite KentLive was er geen duidelijke verklaring voor de ongeveer 25 plastic vuilniszakken vol flessen Castillo De Salobrena, een niet-alcoholische Spaanse wijn, die naast de weg in het plaatsje Thanet werden gevonden.

De autoriteiten denken dat de achtergelaten flessen het resultaat zijn van een anticlimactische strooptocht. De broer van gemeenteraadslid Suzanne Brimm vond de flessen en speculeerde dat de wijn misschien uit een opslag was gestolen. Brimm zei tegen KentLive: “Iemand heeft duidelijk de flessen meegenomen en gedumpt toen ze erachter kwamen dat de wijn non-alcoholisch was en dus geen waarde had.”

“Het kan zijn dat de flessen uit een opslag komen, aangezien het er zoveel zijn,” ging ze verder. “Waarom zou je die dingen stelen en ze in vuilniszakken doen?”

Een andere verklaring voor de bizarre dump zou kunnen zijn dat de wijn uit een plaatselijke kroeg is gestolen. Ten tijde van het mysterieuze voorval werd inderdaad de voorraad van twee pubs in de regio gejat. Brimm gelooft echter niet dat dat deze incidenten met elkaar verbonden zijn. Er zijn ook geen andere overvallen in de regio gemeld die hiermee te maken lijken te hebben.

Misschien is het allemaal veel simpeler. Misschien heeft iemand per ongeluk een gigantische voorraad alcoholvrije wijn door z’n super laten bezorgen en schaamde-ie zich er zo voor, dat de wijn dumpen een beter idee leek dan achthonderd glazen tegen heug en meug op te moeten drinken.

Wat er ook is gebeurd; dit mysterie zal waarschijnlijk nog generaties doorleven.

