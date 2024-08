Een terugblik op de grote botercrisis in Noorwegen

Tijdens Kerstmis in 2011 werd Noorwegen getroffen door een heuse botercrisis. Iedereen wees naar elkaar, als schuldige van het verschrikkelijke tekort aan boter. Melkveehouders beschuldigden Tine, de grootste melkproducent van Noorwegen, ervan dat ze het land eerder hadden moeten waarschuwen dat de vraag naar boter was toegenomen. Tine beweerde dat het gebrek aan boter een gevolg was van het slechte zomerweer, waardoor de weilanden waren geruïneerd, wat weer grote negatieve gevolgen had voor het vee dat daarop graaste. Weer anderen gaven de schuld aan politici, vanwege de torenhoge belastingen op geïmporteerde boter.

Er verschenen honderden advertenties op de Zweedse veilingsite Blocket, waarin mensen uit Zweden aanboden om boter naar Noorwegen te komen brengen, voor een schamele 56 euro per pakje. Twee mannen werden gearresteerd toen ze probeerden om 250 kilo boter naar Noorwegen te smokkelen. Op Deense luchthavens en op veerboten tussen Denemarken en Noorwegen werd boter verkocht in Duty Free-shops. Een Deense tv-show organiseerde een crowdfundingsactie zodat ze boter aan Noorwegen konden geven. En er was een groep tieners die boter veilde om hun eigen examenfeest te kunnen bekostigen.

Ook was er temidden van het hele boter-gebeuren een video die verschrikkelijk viral ging. Het filmpje was van TommyLife, een blogger en YouTuber uit Noorwegen. Tommy is een soort Scandinavische versie van Joanne the Scammer – een fictief, hysterisch personage, gecreëerd door komiek Bjørnar Løberg.

Tommy plaatste – zes jaar geleden inmiddels – een video op YouTube met de titel ‘Een boter-boodschap aan Amerika’. In de video smeekt een wanhopige Tommy om hulp van de Amerikanen en vraagt hij of ze boter naar Noorwegen kunnen sturen. Een paar maanden geleden zag ik video opeens weer overal opduiken. Om het jubileum van deze Noorse boter-turbo-viral te vieren, zocht ik contact met Tommy om uit te zoeken of de Amerikanen ooit gereageerd hebben op zijn schreeuw om hulp, en wat de boterprognose van het aankomende jaar is.