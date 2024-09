Een terugblik op de legendarische tweet van Ard van der Steur

Gisteravond trad minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie af na een debat over de Teeven-deal. Van der Steur is na Ivo Opstelten al de tweede minister die valt over de affaire. Bovendien moesten eerder al staatssecretaris Fred Teeven – de naamgever en aanstichter van het hele gedoe – en kamervoorzitter Anouschka van Miltenburg opstappen na deze fuck-up van ongekende proporties, en het eindeloze gelieg en gedraai van een heel bataljon VVD’ers in de nasleep daarvan. Als je even bent vergeten hoe die hele deal – waarbij crimineel Cees H. lachend wegliep met 4,7 miljoen euro uit de staatskas – is verlopen, hebben de beste mensen van de Volkskrant het hele verhaal samengevat in een video, met cellomuziek op de achtergrond voor als je deze puinhoop op zichzelf nog niet dramatisch genoeg vond.

Van der Steur bood gisteren zijn ontslag aan, nadat hij urenlang had zitten stuntelen tijdens een debat in de Tweede Kamer. Wie het debat heeft gezien zal erkennen dat je geen politicoloog hoeft te zijn om te zien dat Ard daar stond te liegen dat het gedrukt stond. Dat had hij zelf na een tijdje waarschijnlijk ook wel in de gaten, vandaar dat hij halverwege de eer aan zichzelf hield.

Dat Van der Steur het niet helemaal nauw neemt met de waarheid wisten we echter allemaal al lang. Ard zal namelijk niet de geschiedenis ingaan als die ene guy die vlak voor de verkiezingen aftrad, maar als de minister van die ene tweet. Dé tweet.

De iconische tweet is misschien wel net zo bekend als Van der Steur zelf. Het eindeloze oprakelen van deze tweet was misschien op den duur gaan vervelen, ware het niet dat deze tweet zo ontzettend leuk is – zeker voor een tweet waarin wordt gesproken over sterfgevallen.



Nu is Van der Steur afgetreden, en zullen de kansen om deze tweet er weer eens in te gooien sterk afnemen. Laten we daarom deze gelegenheid aangrijpen om nog één keer stil te staan bij deze tijdloze 140 tekens – een ode aan misschien wel de meest hilarische tweet ooit.

Wat is er eigenlijk zo leuk aan deze tweet?

De bewuste tweet werd al in 2012 het internet op geslingerd. Van der Steur was toen nog geen minister, maar Tweede Kamerlid voor de VVD. Het uitgangspunt – dode kennissen – lijkt niet per se een aanleiding voor bakken vol fun. Dode mensen zijn nou eenmaal niet de meest feestelijke mensen. Het ding is alleen: mensen gaan op zich eigenlijk nooit echt dood aan hasj of wiet. In 2013 publiceerde Jellinek cijfers over het aantal mensen dat in dat jaar stierf aan alcohol, tabak en verschillende drugs. In 2013 stierven er in Nederland 1919 aan de gevolgen van alcoholgebruik, 19595 door roken en op de kop af 0 door het gebruik van cannabis.

Wel stierf er dat jaar een Braziliaanse man aan wiet, maar dat was omdat hij een zak van 500 kilo wiet op z’n hoofd kreeg. Mogelijk was dit een Kennis van Ard.

Waarom plaatste Van der Steur deze tweet eigenlijk?

Wat bezielt een Tweede Kamerlid om op een donderdagavond met zijn twittervolgers te delen dat hij iemand kent die het roken van een of meerdere joints met de dood heeft moeten bekopen, vraag je? Leuk dat je het vraagt. Op 1 mei 2012, een paar dagen voordat deze tweet het licht zag, werd de Wietpas in Nederland ingevoerd. Die pas, die je in Zeeland, Brabant en Limburg nodig zou moeten hebben om naar de coffeeshop te gaan, moest ervoor zorgen dat er wat minder wietliefhebbers uit onze buurlanden naar hier zouden komen om met hun rooddoorlopen ogen in een afgetrapte Peugeot 308 zakjes softdrugs te kopen. Dat bleek uiteindelijk zo’n slecht idee dat het ding voor het einde van het jaar al weer werd afgeschaft, maar in mei 2012 was Van der Steur nog Wietpasfan.

Toen Ard er op Twitter door volger @SjoerdJanssen2 op werd gewezen dat drank veel meer kapot maakt dan cannabis (kijk nog even naar de cijfers van Jellinek die ik hierboven aanhaalde) voelde hij zich geroepen om zijn toetsenbord af te stoffen en er een emotioneel tweetje uit te persen.

Wie is Sjoerd Janssen?

Dit is een van de grootste mysteries die deze legendarische tweet omringen. Sjoerd Janssen 2 plaatste zijn eerste tweet in april 2012. De tweet waar Van der Steur op reageerde was pas zijn vierde tweet ooit. In zijn derde tweet gaf hij het voorzetje dat Van der Steur later zo gretig binnen kopte:

Als je deze tweet leest wordt die van Van der Steur eigenlijk alleen maar tragischer. Sjoerd kaart namelijk een bestaand probleem aan (mensen sterven echt aan overmatig drankgebruik).

Het is opmerkelijk dat deze mysterieuze Sjoerd Janssen het twitteren op 13 mei 2012 al weer voor gezien hield. Hij kwam tot niet meer dan 13 schamele tweets, en zijn twittercarrière duurde daarmee nog korter dan de loopbaan van Van der Steur als minister van Justitie. In die 13 Tweets heeft Sjoerd zich de twittergeschiedenis in weten te schrijven, waarmee hij een zeer veel succesvollere twittercarrière heeft dan ikzelf (8739 tweets en niemand geeft ooit een fuck om wat ik op Twitter zeg). Ik weet niet wie je bent, maar lekker bezig, Sjoerd!

Hoe heeft Van der Steur geprobeerd om zich hieruit te lullen?

Als je gisteren om de een of andere reden naar het debat tussen Van der Steur en de oppositie hebt zitten kijken, dan weet je dat Ard er een sport van heeft gemaakt om dingen recht te lullen die krom zijn. Dat is hem gisteren niet helemaal gelukt, vandaar dat-ie nu zijn baan kwijt is, maar hij heeft toch een heel dappere poging ondernomen.

Als je op Twitter iets doms zegt dan kun je alle reacties daarop lekker negeren, en als mensen echt doorzeuren kan je ze blocken. Dat is dan ook precies wat de VVD’er deed. Maar in de Tweede Kamer werkt het niet zo, weet Van der Steur sinds gisteren maar al te goed. Het is dan ook niet toevallig dat het in die Tweede Kamer was dat –inmiddels minister– Van der Steur verantwoording voor zijn tweet moest afleggen. Toen hem werd gevraagd what the fuck eigenlijk up was daarmee (oké in de Tweede Kamer stellen ze de vragen in iets andere bewoording maar je snapt wat ik bedoel) antwoordde hij dat hij inderdaad een beetje kort door de bocht was geweest. Hij verklaarde dat een jeugdvriend van hem veel blowde, daardoor schizofreen was geworden, en uiteindelijk is overleden. Nu schreeuwt dit verhaal “bullshit”, maar ik kan niet bewijzen dat het niet echt zo is gegaan, dus zal ik het voor nu even niet in twijfel trekken. Laten we er even van uitgaan dat Van der Steur hier de waarheid sprak – het is immers een zeer betrouwbare man. Dan nóg, Ard. Het ging nu dus opeens om één jeugdvriend, en niet om “mensen”. Bovendien overleed deze vriend helemaal niet aan blowen, maar werd hij er schizofreen van. Zou kunnen. Maar zelfs schizofrenie is niet dodelijk. Die vriend zou dan zelfmoord gepleegd moeten hebben ofzo. Dat is niet helemaal hetzelfde als sterven aan cannabis.

De Tweede Kamer had er een eindeloze reeks incidenten en een dag lang debatteren voor nodig om tot de conclusie te komen dat Ard van der Steur niet geschikt is als minister van Justitie of Watdanook. Maar ze hadden ook gewoon even goed naar deze ene, legendarische tweet kunnen kijken.